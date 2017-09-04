Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 19:46
    Военные соорудили мост через реку в зоне схода селя в КБР. Кабардино-Балкария, МЧС, стихийные бедствия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные соорудили мост через реку в зоне схода селя в КБР

    Военные соорудили мост через реку в зоне схода селя в КБР

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    Военные соорудили мост через реку в зоне схода селя в КБР

    Военные соорудили мост через реку в зоне схода селя в КБР

    Военные соорудили мост через реку в зоне схода селя в КБР

      В Кабардино-Балкарии к ликвидации последствий схода селя подключились военные инженеры.

      Военные инженеры навели мост через реку Баксан, чтобы тяжелая техника могла добраться до аварийных участков федеральной трассы. При необходимости специалисты установят второй мост, сообщает «Интерфакс». Самый крупный размыв дороги уже ликвидирован.

      Андрей Гандзюк, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии ЮВО: «Сегодня утром силами отряда инженерного подразделения общевойсковой армии установлен мост через реку Баксан. В настоящий момент мы готовы оперативно установить второй тяжелый механизированный мост, а в случае необходимости общевойсковое объединение способно нарастить наши технические возможности и поставить в зону бедствия дополнительные переправочные средства».

      Из отрезанного селем района Приэльбрусья спасатели эвакуировали более тысячи человек. Заблокированными остаются еще несколько тысяч. Среди них — порядка 200 туристов, в том числе иностранных. Людей вывозят вертолетами МЧС.

      Власти республики сообщили, что газопровод, поврежденный в результате схода селя, восстановлен.

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