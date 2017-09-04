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  • 04.09, 18:16

    Смирнов: Макларен снял обвинения в «государственном допинг-заговоре» в России

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    Смирнов: Макларен снял обвинения в «государственном допинг-заговоре» в России

    Смирнов: Макларен снял обвинения в «государственном <nobr>допинг-заговоре»</nobr> в России

    Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, доклады которого спровоцировали отстранение ряда российских спортсменов от соревнований, снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в России, сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

    Макларен утверждал, что система манипуляций с допинг-пробами на разных турнирах существовала в России на государственном уровне, и в нее были вовлечены более тысячи спортсменов, представляющие 30 видов спорта.

    Однако в марте текущего года на ежегодном симпозиуме WADA Макларен сообщил, что изменил терминологию, и теперь говорит не о «государственном» заговоре, а об «институциональном».

    Виталий Смирнов: «Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно».

    Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в Лиме, которая пройдет 13–16 сентября.

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