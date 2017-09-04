Участница шоу «Ты супер! Танцы» благодаря проекту встретилась с матерью

Участники нового шоу НТВ «Ты супер! Танцы» делятся первыми впечатлениями о проекте и готовятся к следующему выходу на сцену. В проекте участвуют дети, которые по разным причинам остались без родителей. Для одной из конкурсанток — Жени Ким — организаторы подготовили долгожданную встречу с близким человеком.
Евгения Ким очень похожа на папу, которого она почти не помнит. Ей был всего год, когда он умер.
Евгения Ким, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Единственное, что меня радует: когда я умру, я его там хотя бы увижу. Только я буду бабушкой, а он — молодым парнем».
После смерти отца мама уехала. Старшую дочь оставила одной бабушке, младшую — другой. Вернулась через шесть лет с сыном, которого в итоге забрали органы опеки. Сейчас мальчик живет в приемной семье.
От родителей Жене на память остался только крошечный амулет, который она никому не показывает. Родная мама для Жени — просто Лена.
Евгения Ким: «Мне Лена подарила амулет, который еще оставался с папой, поэтому через этот амулет слышит меня Лена, она может видеть через него, и папа тоже».
Женя свою двоюродную бабушку зовет мамой. Женщина водит ее на танцы, она отдала ее в музыкальную школу, посещает с ней консерваторию. Женя очень любит свою маму Валюшу, но и по Лене ужасно скучает.
Евгения Ким: «Если я выиграю в этом конкурсе, то тогда, я думаю, вы нам поможете».
Пока Женя учила танцевать ведущего, а Валентина пыталась прятать слезы радости, за кулисами в полумраке съемочного павильона Женю ждала Лена, ее родная мать.
Елена Ким: «Какая мама не скучает? Я очень ее люблю».
Это Валентина Юрьевна рассказала Лене, что Женя прошла кастинг на проект, и та не смогла не приехать.
Трогательная встреча после двух лет разлуки. Трогательная и как будто немного неловкая — в лучах софитов и под прицелом камер. Смущаясь, Лена вручила Жене маленькую игрушку — мышку. Это еще один талисман на удачу.
Лена — высокая, на каблуках, немного строгая. Женя рядом с ней кажется совсем маленькой, хотя, конечно, она уже совсем взрослая. Даже взять Женю на руки у Лены уже едва получается: ее дочь совсем выросла.
Елена Ким: «Мы по телефону общаемся. Только вот приезжаю я редко, но буду чаще, обещаю».
Лена расскажет Жене, что живет и работает сейчас в Ершове. Ей удалось найти Мишу, младшего братика Жени.
Елена Ким: «Мы нашли братика. Сейчас решается вопрос по поводу этого, поэтому я не могу никуда из того города уехать. Решим — и увидишь ты Михалыча своего!»
У Жени заблестели глаза от слез. Неужели все ее мечты сбудутся?
Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 9 сентября, в 20:00.
Евгения Ким, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Единственное, что меня радует: когда я умру, я его там хотя бы увижу. Только я буду бабушкой, а он — молодым парнем».
После смерти отца мама уехала. Старшую дочь оставила одной бабушке, младшую — другой. Вернулась через шесть лет с сыном, которого в итоге забрали органы опеки. Сейчас мальчик живет в приемной семье.
От родителей Жене на память остался только крошечный амулет, который она никому не показывает. Родная мама для Жени — просто Лена.
Евгения Ким: «Мне Лена подарила амулет, который еще оставался с папой, поэтому через этот амулет слышит меня Лена, она может видеть через него, и папа тоже».
Женя свою двоюродную бабушку зовет мамой. Женщина водит ее на танцы, она отдала ее в музыкальную школу, посещает с ней консерваторию. Женя очень любит свою маму Валюшу, но и по Лене ужасно скучает.
Евгения Ким: «Если я выиграю в этом конкурсе, то тогда, я думаю, вы нам поможете».
Пока Женя учила танцевать ведущего, а Валентина пыталась прятать слезы радости, за кулисами в полумраке съемочного павильона Женю ждала Лена, ее родная мать.
Елена Ким: «Какая мама не скучает? Я очень ее люблю».
Это Валентина Юрьевна рассказала Лене, что Женя прошла кастинг на проект, и та не смогла не приехать.
Трогательная встреча после двух лет разлуки. Трогательная и как будто немного неловкая — в лучах софитов и под прицелом камер. Смущаясь, Лена вручила Жене маленькую игрушку — мышку. Это еще один талисман на удачу.
Лена — высокая, на каблуках, немного строгая. Женя рядом с ней кажется совсем маленькой, хотя, конечно, она уже совсем взрослая. Даже взять Женю на руки у Лены уже едва получается: ее дочь совсем выросла.
Елена Ким: «Мы по телефону общаемся. Только вот приезжаю я редко, но буду чаще, обещаю».
Лена расскажет Жене, что живет и работает сейчас в Ершове. Ей удалось найти Мишу, младшего братика Жени.
Елена Ким: «Мы нашли братика. Сейчас решается вопрос по поводу этого, поэтому я не могу никуда из того города уехать. Решим — и увидишь ты Михалыча своего!»
У Жени заблестели глаза от слез. Неужели все ее мечты сбудутся?
Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 9 сентября, в 20:00.
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