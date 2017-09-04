Банковский счет матери девочки-инвалида разблокировали после резонанса в СМИ

История семьи из Нижнего Новогорода, которая воспитывает
ребенка-инвалида, получила продолжение. Банковский счет матери девочки, арестованный за коммунальные долги, разблокировали.
О непростой ситуации, в которой оказалась семья Белых, рассказал телеканал НТВ. Несколько месяцев родители трехлетней Кати, у которой врачи диагностировали гидроцефалию головного мозга, не платили за услуги ЖКХ. Все средства уходили на дорогостоящее лечение и медицинские консультации. В итоге управляющей компании они задолжали около 40 тысяч рублей и коммунальщики обратились в банк с просьбой заморозить счет.
Дмитрий Желудков, заместитель начальника управления организации исполнительного производства ФССП: «Как показала проверка, списание денег произошло на основании исполнительного документа, предъявленного взыскателем. Они имеют право предъявлять документы непосредственно в банк для списания денег с должников».
В банке учли тот факт, что на карту поступает детское пособие по инвалидности. После снятия ареста со счета семье дали несколько месяцев на погашение долга.
Дмитрий Желудков, заместитель начальника управления организации исполнительного производства ФССП: «Как показала проверка, списание денег произошло на основании исполнительного документа, предъявленного взыскателем. Они имеют право предъявлять документы непосредственно в банк для списания денег с должников».
В банке учли тот факт, что на карту поступает детское пособие по инвалидности. После снятия ареста со счета семье дали несколько месяцев на погашение долга.
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