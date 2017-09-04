Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 16:44
    Банковский счет матери девочки-инвалида разблокировали после резонанса в СМИ. банки, дети и подростки, ЖКХ, инвалиды, Нижний Новгород, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанковский счет матери девочки-инвалида разблокировали после резонанса в СМИ

    Банковский счет матери девочки-инвалида разблокировали после резонанса в СМИ

    комментировать

    Банковский счет матери девочки-инвалида разблокировали после резонанса в СМИ

    Банковский счет матери <nobr>девочки-инвалида</nobr> разблокировали после резонанса в СМИ

      История семьи из Нижнего Новогорода, которая воспитывает ребенка-инвалида, получила продолжение. Банковский счет матери девочки, арестованный за коммунальные долги, разблокировали.

      О непростой ситуации, в которой оказалась семья Белых, рассказал телеканал НТВ. Несколько месяцев родители трехлетней Кати, у которой врачи диагностировали гидроцефалию головного мозга, не платили за услуги ЖКХ. Все средства уходили на дорогостоящее лечение и медицинские консультации. В итоге управляющей компании они задолжали около 40 тысяч рублей и коммунальщики обратились в банк с просьбой заморозить счет.

      Дмитрий Желудков, заместитель начальника управления организации исполнительного производства ФССП: «Как показала проверка, списание денег произошло на основании исполнительного документа, предъявленного взыскателем. Они имеют право предъявлять документы непосредственно в банк для списания денег с должников».

      В банке учли тот факт, что на карту поступает детское пособие по инвалидности. После снятия ареста со счета семье дали несколько месяцев на погашение долга.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru