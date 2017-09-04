«Еда живая и мёртвая» стала книгой

Что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше? От чего страдает здоровье современных людей? И что такое пищевая зависимость? В Москве готовится к выпуску книга ведущего НТВ Сергея Малозёмова «Еда живая и мёртвая: 5 принципов здорового питания» по одноименной программе. Уже скоро книга будет презентована широкой публике.
Сергей Малозёмов стал автором книги «Еда живая и мёртвая: 5 принципов здорового питания», в которой рассказывает об основных принципах здорового питания. Все сочинение строится на исследованиях, проведенных в ходе съемок одноименной программы — «Еда живая и мёртвая». Книга состоит из 5 глав или основных принципов питания.
Какие ограничения продлевают жизнь? Что с нашим мозгом делают шоколад и майонез? За что мясо объявили канцерогеном? Правы ли вегетарианцы? Какой маринад для шашлыка считать полезным? Что делает фрукты и овощи эликсиром здоровья? Надо ли бояться нитратов? Почему от сахара тупеют мыши и люди? Захватит ли мир порошковая еда? И почему вредное все-таки иногда полезно есть? Сергей отвечает на эти и многие другие вопросы, рассказывая об основах правильного питания, развенчивает мифы о еде и делится собственным опытом в построении здорового образа жизни.
Вся книга строится исключительно на научных открытиях — автор отказался в произведении, как и в программе, от страшилок и сенсаций. То, о чем говорится в этой книге, уже помогло продлить жизнь многим людям в западных странах. И питание именно по такой системе считается там признаком образованности и заботы о своем здоровье. В скором времени «Еда живая и мёртвая» выйдет в свет.
Сергей Малозёмов: «Интересно было бы понять, в том числе и для себя, что же надо есть, чтобы прибавить, а не убавить здоровья. Да еще и так, чтобы не возненавидеть все вокруг и продолжать получать удовольствие от жизни, в том числе и за обеденным столом. Задача оказалась непростой, но в итоге, объехав полмира и пообщавшись с десятками авторитетнейших ученых, я, как мне кажется, нашел те формулы, которым теперь следую сам и которыми хочу поделиться в этой книге».
«Еда живая и мёртвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием, посвящен еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом разобраться? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи. Смотрите программу «Еда живая и мёртвая» на НТВ и НТВ.Ru по субботам в 11:00.
Какие ограничения продлевают жизнь? Что с нашим мозгом делают шоколад и майонез? За что мясо объявили канцерогеном? Правы ли вегетарианцы? Какой маринад для шашлыка считать полезным? Что делает фрукты и овощи эликсиром здоровья? Надо ли бояться нитратов? Почему от сахара тупеют мыши и люди? Захватит ли мир порошковая еда? И почему вредное все-таки иногда полезно есть? Сергей отвечает на эти и многие другие вопросы, рассказывая об основах правильного питания, развенчивает мифы о еде и делится собственным опытом в построении здорового образа жизни.
Вся книга строится исключительно на научных открытиях — автор отказался в произведении, как и в программе, от страшилок и сенсаций. То, о чем говорится в этой книге, уже помогло продлить жизнь многим людям в западных странах. И питание именно по такой системе считается там признаком образованности и заботы о своем здоровье. В скором времени «Еда живая и мёртвая» выйдет в свет.
Сергей Малозёмов: «Интересно было бы понять, в том числе и для себя, что же надо есть, чтобы прибавить, а не убавить здоровья. Да еще и так, чтобы не возненавидеть все вокруг и продолжать получать удовольствие от жизни, в том числе и за обеденным столом. Задача оказалась непростой, но в итоге, объехав полмира и пообщавшись с десятками авторитетнейших ученых, я, как мне кажется, нашел те формулы, которым теперь следую сам и которыми хочу поделиться в этой книге».
«Еда живая и мёртвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием, посвящен еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом разобраться? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи. Смотрите программу «Еда живая и мёртвая» на НТВ и НТВ.Ru по субботам в 11:00.
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