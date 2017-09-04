Молодоженов в Ингушетии обязали приглашать на свадьбу полицейских

Молодожены в Ингушетии отныне обязаны приглашать на торжество полицейских, чтобы те следили за безопасностью движения праздничного кортежа.
Последней каплей в череде свадебных скандалов стал инцидент, когда водители таранили друг друга, чтобы занять почетное место позади машины жениха с невестой.
Все дело в том, что у местных есть традиция бороться за право ехать позади автомобиля жениха и невесты. И выглядит эта борьба словно гонки на выживание. При этом не жалеют ни отечественных авто, ни дорогих иномарок.
В руководстве республики решили не оставлять пугающую тенденцию без внимания. Теперь старейшины и полицейские устраивают ревизию каждому праздничному кортежу и дают наставления гостям о том, как вести себя на дороге.
Ибрагим Тумгоев, участковый уполномоченный, Ингушетия: «На каждой свадьбе по всей республике будет участковый следить за свадьбой. Будут на дорогах следить, куда едут, сколько едут. Каждое воскресенье работа эта будет проводиться».
Чтобы контролировать свадебные кортежи было проще, местные участковые попросили о помощи дорожных полицейских, чтобы те вместе с гостями торжества путешествовали по городу.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Все дело в том, что у местных есть традиция бороться за право ехать позади автомобиля жениха и невесты. И выглядит эта борьба словно гонки на выживание. При этом не жалеют ни отечественных авто, ни дорогих иномарок.
В руководстве республики решили не оставлять пугающую тенденцию без внимания. Теперь старейшины и полицейские устраивают ревизию каждому праздничному кортежу и дают наставления гостям о том, как вести себя на дороге.
Ибрагим Тумгоев, участковый уполномоченный, Ингушетия: «На каждой свадьбе по всей республике будет участковый следить за свадьбой. Будут на дорогах следить, куда едут, сколько едут. Каждое воскресенье работа эта будет проводиться».
Чтобы контролировать свадебные кортежи было проще, местные участковые попросили о помощи дорожных полицейских, чтобы те вместе с гостями торжества путешествовали по городу.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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