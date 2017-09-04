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  • 04.09, 16:44
    Сестры Аверины собрали все золото ЧМ по художественной гимнастике вопреки травмам и боли. гимнастика, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСестры Аверины собрали все золото ЧМ по художественной гимнастике вопреки травмам и боли

    Сестры Аверины собрали все золото ЧМ по художественной гимнастике вопреки травмам и боли

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Сестры Аверины собрали все золото ЧМ по художественной гимнастике вопреки травмам и боли

    Сестры Аверины собрали все золото ЧМ по художественной гимнастике вопреки травмам и боли

    Сестры Аверины собрали все золото ЧМ по художественной гимнастике вопреки травмам и боли
    • Фото РИА Новости

      • Российская сборная по художественной гимнастике с триумфом вернулась с прошедшего в Италии чемпионата мира. Команда взяла семь из восьми возможных золотых медалей. Также на счету россиянок пять серебряных и одна бронзовая награды.

      Главным открытием турнира стали 19-летние сестры Дина и Арина Аверины. Дебютантки первенства победили во всех личных дисциплинах, включая многоборье.

      Ксения Аверина, мать гимнасток: «Радость, счастье, гордость. Все-таки столько лет дети твои идут к этому, и мечта их исполнилась. Пока одни эмоции у нас у всех. В чем-то им приходилось себя ущемлять, чем-то жертвовать. Достаточно тяжело».

      Сестры Аверины улетали в Италию дебютантками, а вернулись звездами.

      Арина Аверина: «Я думаю, такие результаты объясняются тем, что мы тренировались каждый день и отрабатывали свою программу, поэтому все получилось».

      Они выступали в Италии с незалеченными травмами. Арина еще перед Кубком мира в Казани не могла ступить без боли, а Дина до сих пор использует страховочную повязку. Но в том-то и сила слова великого тренера Ирины Винер-Усмановой: перед выходом на ковер о боли мгновенно забывали.

      В Пезаро к распределению золотых медалей в индивидуальных видах сестры не подпустили никого: Арина стала лучшей с мячом и лентой. Дина — в соревнованиях с обручем и булавой, а также в многоборье. Эти три дня в Италии мировая пресса назвала «золотой лихорадкой сестер Авериных».

      Как и десяток других известных российских гимнасток, сестер Авериных вырастила их первый тренер Лариса Белова. Близняшки запомнились тренеру с 36-летним стажем необыкновенной энергией и трудолюбием.

      Подробности — в сюжете спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.

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