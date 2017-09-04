«Гоголь. Начало» показал лучший летний старт за всю историю российского кинопроката

Фильм «Гоголь. Начало», по предварительным данным, собрал за первый уикенд проката в России, Белоруссии, Казахстане и Армении 220 млн рублей и показал лучший результат года среди всех отечественных картин сезона.

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«Гоголь. Начало», вышедший в прокат со «строгими» прокатными рейтингами 16+ и 18+, стал фильмом-событием и привлек в кинотеатры широкую взрослую аудиторию. В первый день проката, 31 августа, он показал один из лучших стартов в истории отечественного кинопроката и бросил вызов мнению о том, что лето — не подходящий сезон для российского кино.



Кинопроект, выросший из телесериала, стал главной кассовой сенсацией сезона. Как ему это удалось?



— Революционный жанр. «Гоголь. Начало» объединяет в себе множество жанров, мистический триллер, приключенческая драма, детектив, чёрная комедия и ужасы динамично переплетены в причудливой истории, опирающейся на биографию самого загадочного классика русской литературы и его произведения. Хулиганская смелость в большом российском кино встречается крайне редко, «Гоголь.Начало» — исключение из правил.



— Революционный формат. «Гоголь. Начало» разрабатывался как сериал и сохранил некоторые его черты: фильм состоит из двух серий, впереди — выход еще нескольких также разбитых на две серии частей, которые проявятся в прокате с интервалом в несколько недель. Никто и никогда в мире не выпускал кино в таком формате.



— Уникальное промо. «Гоголь» — это совместный проект телеканала ТВ-3 и компании «Среда» Александра Цекало. Это масштабный проект, релиз которого был поддержан всеми ресурсами крупнейшего в России медиахолдинга «Газпром-медиа». Креативная промокампания фильма охватила все платформы. В поддержку фильма был запущен проект «Окей, Гоголь» и авторский комикс-сериал в Инстаграме, в рамках промокампании фильма Гоголь встречался с героями популярных телесериалов и побывал на футбольном матче «Спартак» — «Локомотив». Никто прежде не продвигал кино подобным образом.



— Доверие кинотеатров. «Гоголь. Начало» был показан директорам и представителям кинотеатров в июне, и по результатам их просмотра «Гоголь. Начало» стал самым масштабным релизом августа: фильм получил роспись, с которой в прокат в этом году выходили новые части крупнейших голливудских франшиз, таких как «Трансформеры», «Человек-паук» и «Тачки».

