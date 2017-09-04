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  • 04.09, 15:13

    «Гоголь. Начало» показал лучший летний старт за всю историю российского кинопроката

    4 комментария

    «Гоголь. Начало» показал лучший летний старт за всю историю российского кинопроката

    «Гоголь. Начало» показал лучший летний старт за всю историю российского кинопроката

    Фильм «Гоголь. Начало», по предварительным данным, собрал за первый уикенд проката в России, Белоруссии, Казахстане и Армении 220 млн рублей и показал лучший результат года среди всех отечественных картин сезона.

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    «Гоголь. Начало», вышедший в прокат со «строгими» прокатными рейтингами 16+ и 18+, стал фильмом-событием и привлек в кинотеатры широкую взрослую аудиторию. В первый день проката, 31 августа, он показал один из лучших стартов в истории отечественного кинопроката и бросил вызов мнению о том, что лето — не подходящий сезон для российского кино.

    Кинопроект, выросший из телесериала, стал главной кассовой сенсацией сезона. Как ему это удалось?

    — Революционный жанр. «Гоголь. Начало» объединяет в себе множество жанров, мистический триллер, приключенческая драма, детектив, чёрная комедия и ужасы динамично переплетены в причудливой истории, опирающейся на биографию самого загадочного классика русской литературы и его произведения. Хулиганская смелость в большом российском кино встречается крайне редко, «Гоголь.Начало» — исключение из правил.

    — Революционный формат. «Гоголь. Начало» разрабатывался как сериал и сохранил некоторые его черты: фильм состоит из двух серий, впереди — выход еще нескольких также разбитых на две серии частей, которые проявятся в прокате с интервалом в несколько недель. Никто и никогда в мире не выпускал кино в таком формате.

    — Уникальное промо. «Гоголь» — это совместный проект телеканала ТВ-3 и компании «Среда» Александра Цекало. Это масштабный проект, релиз которого был поддержан всеми ресурсами крупнейшего в России медиахолдинга «Газпром-медиа». Креативная промокампания фильма охватила все платформы. В поддержку фильма был запущен проект «Окей, Гоголь» и авторский комикс-сериал в Инстаграме, в рамках промокампании фильма Гоголь встречался с героями популярных телесериалов и побывал на футбольном матче «Спартак» — «Локомотив». Никто прежде не продвигал кино подобным образом.

    — Доверие кинотеатров. «Гоголь. Начало» был показан директорам и представителям кинотеатров в июне, и по результатам их просмотра «Гоголь. Начало» стал самым масштабным релизом августа: фильм получил роспись, с которой в прокат в этом году выходили новые части крупнейших голливудских франшиз, таких как «Трансформеры», «Человек-паук» и «Тачки».

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