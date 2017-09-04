НТВ объявляет о старте кастингов во второй сезон конкурса «Ты супер!»

Телеканал НТВ объявляет о начале кастингов во второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Второй сезон грандиозного проекта поможет талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене.
Принцип отбора в детский вокальный конкурс «Ты супер!» останется таким же, как и в первом сезоне: участниками смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Участники проекта будут выбраны путем кастинга.
Чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить анкету участника на странице проекта на сайте НТВ.Ru. После этого нужно снять видео, в котором участник кастинга представляется: фамилия и имя (можно псевдоним), возраст, город, в котором проживает участник кастинга, и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой. Также прикрепить отдельным видеофайлом запись нескольких выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Нужно прикрепить все видео к заявке, каждая видеозапись должна называться именем ребенка — участника кастинга. Отправить заполненную заявку. Альтернативные варианты подачи заявки на кастинг смотрите здесь.
Прием заявок на конкурс продлится до 20 октября 2017 года.
Напомним, премьера детского музыкального конкурса «Ты супер!» состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии ТЭФИ Вадим Такменёв.
Финалисты «Ты супер!» приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: Валерия Адлейба и Евгений Бойцов продемонстрировали свой талант на сцене конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна», Кирилл Есин стал участником национального отбора конкурса детской песни «Детское Евровидение», Виталий Толочкин выступил на сцене «Премии МУЗ-ТВ». Все финалисты конкурса «Ты супер!» станут участниками мюзикла «Республика ШКИД», а 31 декабря ребята поздравят телезрителей в волшебном шоу «Супер Новый год на НТВ».
Чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить анкету участника на странице проекта на сайте НТВ.Ru. После этого нужно снять видео, в котором участник кастинга представляется: фамилия и имя (можно псевдоним), возраст, город, в котором проживает участник кастинга, и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой. Также прикрепить отдельным видеофайлом запись нескольких выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Нужно прикрепить все видео к заявке, каждая видеозапись должна называться именем ребенка — участника кастинга. Отправить заполненную заявку. Альтернативные варианты подачи заявки на кастинг смотрите здесь.
Прием заявок на конкурс продлится до 20 октября 2017 года.
Напомним, премьера детского музыкального конкурса «Ты супер!» состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии ТЭФИ Вадим Такменёв.
Финалисты «Ты супер!» приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: Валерия Адлейба и Евгений Бойцов продемонстрировали свой талант на сцене конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна», Кирилл Есин стал участником национального отбора конкурса детской песни «Детское Евровидение», Виталий Толочкин выступил на сцене «Премии МУЗ-ТВ». Все финалисты конкурса «Ты супер!» станут участниками мюзикла «Республика ШКИД», а 31 декабря ребята поздравят телезрителей в волшебном шоу «Супер Новый год на НТВ».
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