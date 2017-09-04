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  • 04.09, 16:44
    Волгоградских многодетных супругов судят за гибель сына и похищение чужого ребенка. Волгоградская область, дети и подростки, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолгоградских многодетных супругов судят за гибель сына и похищение чужого ребенка

    Волгоградских многодетных супругов судят за гибель сына и похищение чужого ребенка

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    Волгоградских многодетных супругов судят за гибель сына и похищение чужого ребенка

    Волгоградских многодетных супругов судят за гибель сына и похищение чужого ребенка

    Волгоградских многодетных супругов судят за гибель сына и похищение чужого ребенка

      Перед судом предстали многодетные супруги из Волгоградской области. Павловы похитили чужого ребенка, чтобы скрыть смерть своего приемного сына.

      Как сообщает корреспондент НТВ Святослав Гордин, на двоих супругов — четыре уголовные статьи: от похищения человека до оставления в опасности. Потерпевшие на первом заседании просят для подсудимых максимального наказания.

      Наталья и Андрей Павловы из маленького хутора на границе Ростовской и Волгоградской областей. Людей, укравших ребенка на улице в Морозовске, искали чуть больше суток.

      Похищение Тимура — это случайный выбор, они могли похитить и другого ребенка, но Тимур оказался похож на умершего мальчика, и делали это Павловы, как считает следствие, именно для того, чтобы скрыть от соседей и от государства исчезновение своего приемного сына. Неладное заподозрили как раз соседи. Но заговорили они о смерти приемного ребенка только тогда, когда Павловых задержали как похитителей.

      Подробности — в репортаже.

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