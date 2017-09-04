При ударе коалиции США в Сирии погибли 11 мирных жителей

Не менее 11 мирных жителей погибли при авиаударе возглавляемой США коалиции в Ракке на
северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars.
В сообщении агентства отмечается, что еще несколько человек получили ранения. Число погибших может возрасти из-за критического состояния некоторых раненых.
От ударов возглавляемой США коалиции, ведущий борьбу против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», регулярно погибают мирные жители. По словам беженцев, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Жертвами ударов становятся в основном женщины и дети.
От ударов возглавляемой США коалиции, ведущий борьбу против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», регулярно погибают мирные жители. По словам беженцев, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Жертвами ударов становятся в основном женщины и дети.
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