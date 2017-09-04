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  • 04.09, 18:15

    При ударе коалиции США в Сирии погибли 11 мирных жителей

    1 комментарий

    При ударе коалиции США в Сирии погибли 11 мирных жителей

    При ударе коалиции США в Сирии погибли 11 мирных жителей

    Не менее 11 мирных жителей погибли при авиаударе возглавляемой США коалиции в Ракке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars.

    В сообщении агентства отмечается, что еще несколько человек получили ранения. Число погибших может возрасти из-за критического состояния некоторых раненых.

    смотретьСирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям
    Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям
    От ударов возглавляемой США коалиции, ведущий борьбу против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», регулярно погибают мирные жители. По словам беженцев, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Жертвами ударов становятся в основном женщины и дети.

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