Волейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова представила в Москве свою книгу.
В книге идет речь не столько о волейболе, сколько о судьбе самой Гамовой. В книге рассказывается о любви и предательстве, богатстве и бедности, успехах и поражениях. В автобиографии отражен взгляд волейболистки на события, отдельные матчи и всю спортивную систему страны.
В интервью НТВ Гамова рассказала, что в книге она постаралась быть максимально откровенной.
Екатерина Гамова: «Так как я человек недостаточно открытый, я некоторые моменты опускала и не до конца открывалась в этой книге. Но я думаю, это максимально откровенная книга, для меня по крайней мере».
Екатерина Гамова считалась одной из лучших волейболисток мира. Журналисты прозвали ее Екатериной Великой. А болельщики дали прозвище Game Over, так как именно она одним мощным ударом могла решить исход игры. Гамова завершила карьеру в прошлом году.
В интервью НТВ Гамова рассказала, что в книге она постаралась быть максимально откровенной.
Екатерина Гамова: «Так как я человек недостаточно открытый, я некоторые моменты опускала и не до конца открывалась в этой книге. Но я думаю, это максимально откровенная книга, для меня по крайней мере».
Екатерина Гамова считалась одной из лучших волейболисток мира. Журналисты прозвали ее Екатериной Великой. А болельщики дали прозвище Game Over, так как именно она одним мощным ударом могла решить исход игры. Гамова завершила карьеру в прошлом году.
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