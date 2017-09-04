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  • 04.09, 17:14
    Волейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви. библиотеки и книгоиздание, волейбол, писатели, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви

    Волейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви

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    Волейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви

    Волейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви

    Волейболистка Гамова представила в Москве книгу о спорте и любви

      Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова представила в Москве свою книгу.

      В книге идет речь не столько о волейболе, сколько о судьбе самой Гамовой. В книге рассказывается о любви и предательстве, богатстве и бедности, успехах и поражениях. В автобиографии отражен взгляд волейболистки на события, отдельные матчи и всю спортивную систему страны.

      В интервью НТВ Гамова рассказала, что в книге она постаралась быть максимально откровенной.

      Екатерина Гамова: «Так как я человек недостаточно открытый, я некоторые моменты опускала и не до конца открывалась в этой книге. Но я думаю, это максимально откровенная книга, для меня по крайней мере».

      Екатерина Гамова считалась одной из лучших волейболисток мира. Журналисты прозвали ее Екатериной Великой. А болельщики дали прозвище Game Over, так как именно она одним мощным ударом могла решить исход игры. Гамова завершила карьеру в прошлом году.

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