Браконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео

Сотрудники пограничной службы ФСБ обнаружили на Камчатке два подземных бункера, заполненных красной икрой. Речь идет о 8,5 тонны деликатеса.

Тайник был оборудован за городом в неприметном месте. Браконьеры наполняли емкости, а дилеры сбывали товар. Общая стоимость может достигать 30 миллионов рублей.



Как сообщает корреспондент НТВ Илья Ушенин, в пластиковых контейнерах — несколько тонн свежайшей красной икры рыбы лососевых пород. Добывали ее в акватории Берингова моря.



Участники нелегальной рыбацкой артели жили на берегу несколько месяцев и все это время они копили деликатесный товар, чтобы затем продать сразу всю партию.



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