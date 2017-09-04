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  • 04.09, 18:15
    Браконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео. браконьерство, Камчатка, рыба и рыбоводство, ФСБ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБраконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео

    Браконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео

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    Браконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео

    Браконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео

    Браконьеры на Камчатке спрятали в бункерах более 8 тонн нелегальной икры: видео

      Сотрудники пограничной службы ФСБ обнаружили на Камчатке два подземных бункера, заполненных красной икрой. Речь идет о 8,5 тонны деликатеса.

      Тайник был оборудован за городом в неприметном месте. Браконьеры наполняли емкости, а дилеры сбывали товар. Общая стоимость может достигать 30 миллионов рублей.

      Как сообщает корреспондент НТВ Илья Ушенин, в пластиковых контейнерах — несколько тонн свежайшей красной икры рыбы лососевых пород. Добывали ее в акватории Берингова моря.

      Участники нелегальной рыбацкой артели жили на берегу несколько месяцев и все это время они копили деликатесный товар, чтобы затем продать сразу всю партию.

      Эксклюзивные кадры — в сюжете программы «ЧП».

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