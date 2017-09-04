Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017

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Информация о беременности герцогини появилась в официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях.: «Герцог и герцогиня Кембриджские счастливы сообщить, что герцогиня Кембриджская ждет третьего ребенка. Королева и члены обеих семей очень рады этому событию».В сообщении также отмечается, что герцогиня, как и во время двух предыдущих беременностей, чувствует себя не очень хорошо, поэтому вынуждена отменить текущие дела. В настоящий момент Кейт находится в Кенсингтонском дворце.Первенец принца Уильяма и Кейт и третий в очереди наследник британского престола принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года и уже готовится пойти в школу. Второй ребенок герцога и герцогини Кембриджских — принцесса Шарлотта — родилась 2 мая 2015 года.