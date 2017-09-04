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  • 04.09, 13:41

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

    8 комментариев
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка
  • Фото Reuters © 2017

    • Королевская семья Великобритании объявила о беременности герцогини Кембриджской. Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают появления на свет своего третьего наследника.

    Информация о беременности герцогини появилась в официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях.

    Кенсингтонский дворец: «Герцог и герцогиня Кембриджские счастливы сообщить, что герцогиня Кембриджская ждет третьего ребенка. Королева и члены обеих семей очень рады этому событию».


    В сообщении также отмечается, что герцогиня, как и во время двух предыдущих беременностей, чувствует себя не очень хорошо, поэтому вынуждена отменить текущие дела. В настоящий момент Кейт находится в Кенсингтонском дворце.



    Первенец принца Уильяма и Кейт и третий в очереди наследник британского престола принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года и уже готовится пойти в школу. Второй ребенок герцога и герцогини Кембриджских — принцесса Шарлотта — родилась 2 мая 2015 года.

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