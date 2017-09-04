Жительница Ростова-на-Дону требует миллион от сделавшего ее инвалидом хирурга

В Ростове-на-Дону разгорается медицинский скандал. Пациенты просят провести прокурорскую проверку в клинике. Горожане усомнились в квалификации ортопеда.

Женщина, которая недавно перенесла операцию, уверяет, что стала инвалидом именно по вине доктора. Врач обещал, что после хирургического вмешательства жизнь Валентины Чёрной изменится, и не соврал. Теперь женщина шага не может ступить без боли.



Женщина уверяет, что инвалидом третьей группы она стала после операции по исправлению деформации стоп, которую провел, как ей тогда казалось, один из лучших хирургов города. При этом, кроме нее, говорит Валентина, пострадали еще две женщины.



Валентина Чёрная: «Мурадьян нас лишил не только стоп, но и жизни. Я не могу надеть каблук, я женщина, я не могу надеть вечернее платье. Без ортопедической обуви я не могу встать просто на обыкновенный пол. Хожу я с трудом, болевые ощущения меня беспокоят ночами. Судороги в ногах».



С деформацией стопы женщина жила 20 лет. И, наконец, все же решила обратиться к врачу. После осмотра тот заявил: нужна операция. Уже в палате, когда наркоз перестал действовать, пациентка поняла: что-то не так. Но доктор говорил, что боль скоро утихнет. Однако становилось только хуже, и Валентина настояла на рентгеновском снимке.



Когда Валентина пришла разбираться к ортопеду, выяснилось, что с такими же претензиями обратились еще две женщины. При этом сам Владимир Мурадьян уверен: он все сделал правильно. И даже заранее предупредил недовольных пациенток, что в их запущенных случаях, скорее всего, потребуются повторные операции.



Владимир Мурадьян, заведующий отделением детской травматологии и ортопедии городской больницы: «Я не вижу своей вины, в выполненных оперативных пособиях мы видим положительный результат. Если сравнить с предыдущими снимками, здесь можно видеть положительный результат лечения».



Тогда Валентина показала снимки другим специалистам. Те заявили, что ноги болят из-за того, что доктор удалил не только мешающую косточку, но и сухожилия. И вторая операция уже вряд ли поможет.



В результате Валентина написала заявление в суд. Она намерена добиться от врача, который, по мнению женщины, допустил ошибку, выплаты моральной компенсации. Речь идет об одном миллионе рублей. Такую же сумму в своих исках указали и две другие пациентки.



Подробности — в видеоматериале.