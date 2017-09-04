Захарова назвала фейком сообщения об отказе РФ поддержать резолюцию по Мьянме

Информация о том, что Россия отказалась поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН о помощи мусульманам Мьянмы, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, подобные фейки распространяются в Интернете с подачи агентства Reuters.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай якобы заблокировали краткое заявление Совбеза ООН по Мьянме, подготовленное для прессы. В заявлении говорилось о том, что для предотвращения новых массовых убийств мусульман военными Мьянмы необходимо предоставить гуманитарным организациям доступ ко всем районам, подвергшимся насилию.
Также в заявлении выражалась обеспокоенность ООН возобновлением вооруженных действий в ряде районов страны. Эту новость распространили некоторые российские СМИ, при этом заявление Совбеза для прессы в публикациях называлось резолюцией.
В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Это происходит на фоне масштабной антитеррористической операции властей страны, в ходе которой гибнут и мирные жители. Сообщения о казнях и изнасилованиях представителей народа рохинья заставили говорить о начале этнических чисток в стране.
Вот такие фейки распространяются сейчас в Интранете, социальных сетях с подачи Рейтерс. Это ФЕЙК.Опубликовано Марией Захаровой 3 сентября 2017 г.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай якобы заблокировали краткое заявление Совбеза ООН по Мьянме, подготовленное для прессы. В заявлении говорилось о том, что для предотвращения новых массовых убийств мусульман военными Мьянмы необходимо предоставить гуманитарным организациям доступ ко всем районам, подвергшимся насилию.
Также в заявлении выражалась обеспокоенность ООН возобновлением вооруженных действий в ряде районов страны. Эту новость распространили некоторые российские СМИ, при этом заявление Совбеза для прессы в публикациях называлось резолюцией.
В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Это происходит на фоне масштабной антитеррористической операции властей страны, в ходе которой гибнут и мирные жители. Сообщения о казнях и изнасилованиях представителей народа рохинья заставили говорить о начале этнических чисток в стране.
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