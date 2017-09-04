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  • 04.09, 13:42

    Захарова назвала фейком сообщения об отказе РФ поддержать резолюцию по Мьянме

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    Захарова назвала фейком сообщения об отказе РФ поддержать резолюцию по Мьянме

    Захарова назвала фейком сообщения об отказе РФ поддержать резолюцию по Мьянме

    Захарова назвала фейком сообщения об отказе РФ поддержать резолюцию по Мьянме

    Информация о том, что Россия отказалась поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН о помощи мусульманам Мьянмы, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По словам Захаровой, подобные фейки распространяются в Интернете с подачи агентства Reuters.

    Вот такие фейки распространяются сейчас в Интранете, социальных сетях с подачи Рейтерс. Это ФЕЙК.

    Опубликовано Марией Захаровой 3 сентября 2017 г.


    Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай якобы заблокировали краткое заявление Совбеза ООН по Мьянме, подготовленное для прессы. В заявлении говорилось о том, что для предотвращения новых массовых убийств мусульман военными Мьянмы необходимо предоставить гуманитарным организациям доступ ко всем районам, подвергшимся насилию.

    Также в заявлении выражалась обеспокоенность ООН возобновлением вооруженных действий в ряде районов страны. Эту новость распространили некоторые российские СМИ, при этом заявление Совбеза для прессы в публикациях называлось резолюцией.

    В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Это происходит на фоне масштабной антитеррористической операции властей страны, в ходе которой гибнут и мирные жители. Сообщения о казнях и изнасилованиях представителей народа рохинья заставили говорить о начале этнических чисток в стране.

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