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  • 04.09, 13:41

    Электричка насмерть сбила 17-летнего подростка в Подмосковье

    1 комментарий

    Электричка насмерть сбила 17-летнего подростка в Подмосковье

    Электричка насмерть сбила <nobr>17-летнего</nobr> подростка в Подмосковье

    Подросток погиб, попав под колеса электрички в Подмосковье при переходе путей в неположенном месте.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на 10-м км перегона Машиностроитель — Ногинск.

    По предварительным данным, подросток переходил пути в не установленном для этого месте. По данному факту проводится проверка.

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