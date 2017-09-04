Электричка насмерть сбила 17-летнего подростка в Подмосковье

Подросток погиб, попав под колеса электрички в Подмосковье при переходе путей в неположенном месте.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на 10-м км перегона Машиностроитель — Ногинск.
По предварительным данным, подросток переходил пути в не установленном для этого месте. По данному факту проводится проверка.
По предварительным данным, подросток переходил пути в не установленном для этого месте. По данному факту проводится проверка.
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