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  • 04.09, 12:11

    Московский фармацевт выпил настойку ядовитой травы вместо вина и умер

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    Московский фармацевт выпил настойку ядовитой травы вместо вина и умер

    Московский фармацевт выпил настойку ядовитой травы вместо вина и умер

    В столице мужчина отравился насмерть, выпив настойку ядовитой травы вместо вина.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в одну из столичных больниц доставили 43-летнего мужчину, работавшего фармацевтом-провизором в столичной больнице.

    Из сообщения источника: «Мужчину с диагнозом „отравление“ доставили в реанимацию, где он скончался. Супруга покойного заявила, что ее муж при жизни увлекался спиртными напитками, а накануне по ошибке выпил настойку ядовитого растения, приняв ее за вино».

    По факту случившегося следователи проводят проверку.

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