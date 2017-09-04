Московский фармацевт выпил настойку ядовитой травы вместо вина и умер

В столице мужчина отравился насмерть, выпив настойку ядовитой травы вместо вина.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в одну из столичных больниц доставили 43-летнего мужчину, работавшего фармацевтом-провизором в столичной больнице.
Из сообщения источника: «Мужчину с диагнозом „отравление“ доставили в реанимацию, где он скончался. Супруга покойного заявила, что ее муж при жизни увлекался спиртными напитками, а накануне по ошибке выпил настойку ядовитого растения, приняв ее за вино».
По факту случившегося следователи проводят проверку.
Из сообщения источника: «Мужчину с диагнозом „отравление“ доставили в реанимацию, где он скончался. Супруга покойного заявила, что ее муж при жизни увлекался спиртными напитками, а накануне по ошибке выпил настойку ядовитого растения, приняв ее за вино».
По факту случившегося следователи проводят проверку.
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