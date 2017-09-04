Сеул и Вашингтон обсуждают размещение авианосца и бомбардировщиков на Корейском полуострове

Южнокорейская и американская стороны раздумывают над ответом на последнее ядерное испытание КНДР.
В частности, обсуждается возможность размещения атомного авианосца и стратегических бомбардировщиков на территории Южной Кореи.
Также, как сообщает Yonhap News Agency, Минобороны страны планирует провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать себя использование высокоточных крылатых ракет Taurus, размещенных на истребителях F-15K.
В воскресенье Пхеньян заявил о проведении успешных испытаниях водородной бомбы. В районе взрыва зафиксировали мощное землетрясение. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна, президент США Дональд Трамп не исключил применения военной силы.
Также, как сообщает Yonhap News Agency, Минобороны страны планирует провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать себя использование высокоточных крылатых ракет Taurus, размещенных на истребителях F-15K.
(2nd LD) Allies seek to deploy aircraft carrier, strategic bomber in response to N.K. nuke test https://t.co/CXw2Vnmpds— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 4 сентября 2017 г.
В воскресенье Пхеньян заявил о проведении успешных испытаниях водородной бомбы. В районе взрыва зафиксировали мощное землетрясение. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна, президент США Дональд Трамп не исключил применения военной силы.
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