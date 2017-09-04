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  • 04.09, 12:10

    Сеул и Вашингтон обсуждают размещение авианосца и бомбардировщиков на Корейском полуострове

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    Сеул и Вашингтон обсуждают размещение авианосца и бомбардировщиков на Корейском полуострове

    Сеул и Вашингтон обсуждают размещение авианосца и бомбардировщиков на Корейском полуострове

    Южнокорейская и американская стороны раздумывают над ответом на последнее ядерное испытание КНДР.

    В частности, обсуждается возможность размещения атомного авианосца и стратегических бомбардировщиков на территории Южной Кореи.

    Также, как сообщает Yonhap News Agency, Минобороны страны планирует провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать себя использование высокоточных крылатых ракет Taurus, размещенных на истребителях F-15K.




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