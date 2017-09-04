Неадекватный пациент напал на врачей скорой в Иркутской области

В Братске мужчина напал на врачей скорой помощи. Медикам пришлось вызвать наряд Росгвардии, который обезвредил дебошира.
Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области, врачи скорой в иркутском Братске стали жертвами агрессии одного из пациентов. Не в силах самостоятельно справиться с напавшим на них мужчиной, они вызвали наряд Росгвардии.
Из сообщения пресс-службы: «Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, причинил себе телесные повреждения. Прибывшие врачи постарались оказать ему помощь, но тот в ответ ударил медицинского работника. Медики незамедлительно вызвали наряд вневедомственной охраны. 36-летнего ранее неоднократно судимого дебошира передали в полицию для дальнейшего разбирательства».
По данным пресс-службы Росгвардии, телесные повреждения получил санитар скорой помощи. В СК сообщили, что иркутские следователи проводят доследственную проверку случившегося.
Из сообщения пресс-службы: «Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, причинил себе телесные повреждения. Прибывшие врачи постарались оказать ему помощь, но тот в ответ ударил медицинского работника. Медики незамедлительно вызвали наряд вневедомственной охраны. 36-летнего ранее неоднократно судимого дебошира передали в полицию для дальнейшего разбирательства».
По данным пресс-службы Росгвардии, телесные повреждения получил санитар скорой помощи. В СК сообщили, что иркутские следователи проводят доследственную проверку случившегося.
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