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  • 04.09, 12:11

    Неадекватный пациент напал на врачей скорой в Иркутской области

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    Неадекватный пациент напал на врачей скорой в Иркутской области

    Неадекватный пациент напал на врачей скорой в Иркутской области

    В Братске мужчина напал на врачей скорой помощи. Медикам пришлось вызвать наряд Росгвардии, который обезвредил дебошира.

    Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области, врачи скорой в иркутском Братске стали жертвами агрессии одного из пациентов. Не в силах самостоятельно справиться с напавшим на них мужчиной, они вызвали наряд Росгвардии.

    Из сообщения пресс-службы: «Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, причинил себе телесные повреждения. Прибывшие врачи постарались оказать ему помощь, но тот в ответ ударил медицинского работника. Медики незамедлительно вызвали наряд вневедомственной охраны. 36-летнего ранее неоднократно судимого дебошира передали в полицию для дальнейшего разбирательства».

    По данным пресс-службы Росгвардии, телесные повреждения получил санитар скорой помощи. В СК сообщили, что иркутские следователи проводят доследственную проверку случившегося.

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