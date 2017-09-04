Российские консульские учреждения в США сохранят прежние темпы работы

Консульские учреждения России сохранят интенсивность своей работы. Об этом заявил
пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин.
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Речь идет о консульских услугах. Он отметил, что объем работы сохранится, несмотря на недружественные действия Вашингтона. Все ранее поданные в генконсульство в Сан-Франциско документы переданы в генконсульство в Сиэтле.
К слову, американские власти в августе приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам, объяснив это сокращением числа сотрудников дипмиссии по решению российских властей.
К слову, американские власти в августе приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам, объяснив это сокращением числа сотрудников дипмиссии по решению российских властей.
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