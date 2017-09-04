Лидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

Девятый по счету саммит БРИКС проходит под председательством Китая. Вместе с Россией, Бразилией, Индией и ЮАР это второй по объему рынок и треть мирового ВВП.
Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствовавший лидеров БРИКС, вряд ли предполагал, что саммит начнется на фоне настолько обострившейся корейской проблемы. И Китай, и Россию не радует перспектива ядерного конфликта у своих границ.
Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин призывали Пхеньян и Вашингтон к сдержанности и говорили о том, что важно не допустить хаоса на Корейском полуострове. Российский президент провел телефонные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, настаивая на том, что корейскую проблему надо решать только дипломатическими и политическими способами. Лидеры стран БРИКС решительно осудили последнее ядерное испытание КНДР.
В рамках девятого саммита к пятерке стран БРИКС по инициативе Китая присоединились Египет, Таиланд, Мексика, Таджикистан и Гвинея. Си Цзиньпин призвал лидеров расширить формат саммита и называть его БРИКС+.
Си Цзиньпин: «Пусть все услышат наш единый голос. Мы должны создать условия для стабильного мира. Хотя наши страны разделяются горами и морями, мы взаимовыгодно сотрудничаем. Как гласит китайская пословица, настоящая дружба не знает времени и пространства, она крепче лака и прочнее металла».
Сразу же после расширенного заседания Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Сначала с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Речь шла о ключевых международных проблемах, сотрудничестве в атомной промышленности и нефтегазовой сфере. Москва и Дели в этом году отмечают 70-летие установления дипотношений. Выражаясь дипломатическим языком, партнерство России и Индии носит сейчас особо привилегированный характер.
Затем в отеле «Кемпински», где остановилась российская делегация, Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.
Первым практическим результатом первого дня саммита стал контракт, который заключили российская корпорация «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь». Документ подписали Игорь Сечин и Чэнь Цюту. Как отмечают в «Роснефти», договор позволит нарастить экспорт российской нефти в Китай, что принесет несомненную экономическую выгоду.
Во второй половине дня лидеры БРИКС встретятся с крупными бизнесменами и главами корпораций — членами Делового совета саммита. А вечером Си Цзиньпин проведет для лидеров пятерки торжественный прием от имени председателя Китайской Народной Республики.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин призывали Пхеньян и Вашингтон к сдержанности и говорили о том, что важно не допустить хаоса на Корейском полуострове. Российский президент провел телефонные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, настаивая на том, что корейскую проблему надо решать только дипломатическими и политическими способами. Лидеры стран БРИКС решительно осудили последнее ядерное испытание КНДР.
В рамках девятого саммита к пятерке стран БРИКС по инициативе Китая присоединились Египет, Таиланд, Мексика, Таджикистан и Гвинея. Си Цзиньпин призвал лидеров расширить формат саммита и называть его БРИКС+.
Си Цзиньпин: «Пусть все услышат наш единый голос. Мы должны создать условия для стабильного мира. Хотя наши страны разделяются горами и морями, мы взаимовыгодно сотрудничаем. Как гласит китайская пословица, настоящая дружба не знает времени и пространства, она крепче лака и прочнее металла».
Сразу же после расширенного заседания Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Сначала с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Речь шла о ключевых международных проблемах, сотрудничестве в атомной промышленности и нефтегазовой сфере. Москва и Дели в этом году отмечают 70-летие установления дипотношений. Выражаясь дипломатическим языком, партнерство России и Индии носит сейчас особо привилегированный характер.
Затем в отеле «Кемпински», где остановилась российская делегация, Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.
Первым практическим результатом первого дня саммита стал контракт, который заключили российская корпорация «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь». Документ подписали Игорь Сечин и Чэнь Цюту. Как отмечают в «Роснефти», договор позволит нарастить экспорт российской нефти в Китай, что принесет несомненную экономическую выгоду.
Во второй половине дня лидеры БРИКС встретятся с крупными бизнесменами и главами корпораций — членами Делового совета саммита. А вечером Си Цзиньпин проведет для лидеров пятерки торжественный прием от имени председателя Китайской Народной Республики.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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