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  • 04.09, 12:11
    Лидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР. БРИКС, Китай, Путин, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

    Лидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

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    Лидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

    Лидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

    Лидеры БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

      Девятый по счету саммит БРИКС проходит под председательством Китая. Вместе с Россией, Бразилией, Индией и ЮАР это второй по объему рынок и треть мирового ВВП.

      Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствовавший лидеров БРИКС, вряд ли предполагал, что саммит начнется на фоне настолько обострившейся корейской проблемы. И Китай, и Россию не радует перспектива ядерного конфликта у своих границ.

      Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин призывали Пхеньян и Вашингтон к сдержанности и говорили о том, что важно не допустить хаоса на Корейском полуострове. Российский президент провел телефонные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, настаивая на том, что корейскую проблему надо решать только дипломатическими и политическими способами. Лидеры стран БРИКС решительно осудили последнее ядерное испытание КНДР.

      В рамках девятого саммита к пятерке стран БРИКС по инициативе Китая присоединились Египет, Таиланд, Мексика, Таджикистан и Гвинея. Си Цзиньпин призвал лидеров расширить формат саммита и называть его БРИКС+.

      Си Цзиньпин: «Пусть все услышат наш единый голос. Мы должны создать условия для стабильного мира. Хотя наши страны разделяются горами и морями, мы взаимовыгодно сотрудничаем. Как гласит китайская пословица, настоящая дружба не знает времени и пространства, она крепче лака и прочнее металла».

      Сразу же после расширенного заседания Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Сначала с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Речь шла о ключевых международных проблемах, сотрудничестве в атомной промышленности и нефтегазовой сфере. Москва и Дели в этом году отмечают 70-летие установления дипотношений. Выражаясь дипломатическим языком, партнерство России и Индии носит сейчас особо привилегированный характер.

      Затем в отеле «Кемпински», где остановилась российская делегация, Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.

      Первым практическим результатом первого дня саммита стал контракт, который заключили российская корпорация «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь». Документ подписали Игорь Сечин и Чэнь Цюту. Как отмечают в «Роснефти», договор позволит нарастить экспорт российской нефти в Китай, что принесет несомненную экономическую выгоду.

      Во второй половине дня лидеры БРИКС встретятся с крупными бизнесменами и главами корпораций — членами Делового совета саммита. А вечером Си Цзиньпин проведет для лидеров пятерки торжественный прием от имени председателя Китайской Народной Республики.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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