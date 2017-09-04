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  • 04.09, 12:11
    Яркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня». Красная площадь, Москва, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»

    Яркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»

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    Яркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»

    Яркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»

    Яркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»

      В Москве завершился 10-й международный фестиваль «Спасская башня». За неделю на Красной площади выступили военные оркестры из 14 стран. Музыканты удивляли зрителей безупречным владением инструментами, зажигательными танцами и яркими номерами.

      Участники фестиваля на разных языках признаются, что концерт у стен Кремля — это непередаваемые ощущения. Здесь и атмосфера особая, и даже акустика.

      За 10 лет существования фестиваля «Спасская башня» на Красной площади выступили больше сотни оркестров из 44 стран мира. И постоянных зрителей, кажется, уже ничем невозможно удивить. И все равно хватает и сюрпризов от музыкантов, и эмоций от публики.

      Гости из Индии перед визитом в Москву расширили свой репертуар. Теперь играют не только мировую и индийскую классику, но и русскую музыку.

      Вимал Жоши, музыкант сводного военного оркестра вооруженных сил Индии: «Мы играем „Катюшу“. Я знаю, это очень популярная у вас песня. И еще нам очень нравится „Калинка“».

      За девять дней фестиваля — десятки выступлений. И не только на Красной площади. Итальянские карабинеры, например, отыграли целый концерт с российским оркестром после всего одной совместной репетиции.

      Подробности — в видеоматериале.

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