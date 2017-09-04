Яркие номера и зажигательные танцы: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»

В Москве завершился
10-й международный фестиваль «Спасская башня». За неделю на Красной площади выступили военные оркестры из 14 стран. Музыканты удивляли зрителей безупречным владением инструментами, зажигательными танцами и яркими номерами.
Участники фестиваля на разных языках признаются, что концерт у стен Кремля — это непередаваемые ощущения. Здесь и атмосфера особая, и даже акустика.
За 10 лет существования фестиваля «Спасская башня» на Красной площади выступили больше сотни оркестров из 44 стран мира. И постоянных зрителей, кажется, уже ничем невозможно удивить. И все равно хватает и сюрпризов от музыкантов, и эмоций от публики.
Гости из Индии перед визитом в Москву расширили свой репертуар. Теперь играют не только мировую и индийскую классику, но и русскую музыку.
Вимал Жоши, музыкант сводного военного оркестра вооруженных сил Индии: «Мы играем „Катюшу“. Я знаю, это очень популярная у вас песня. И еще нам очень нравится „Калинка“».
За девять дней фестиваля — десятки выступлений. И не только на Красной площади. Итальянские карабинеры, например, отыграли целый концерт с российским оркестром после всего одной совместной репетиции.
Подробности — в видеоматериале.
За 10 лет существования фестиваля «Спасская башня» на Красной площади выступили больше сотни оркестров из 44 стран мира. И постоянных зрителей, кажется, уже ничем невозможно удивить. И все равно хватает и сюрпризов от музыкантов, и эмоций от публики.
Гости из Индии перед визитом в Москву расширили свой репертуар. Теперь играют не только мировую и индийскую классику, но и русскую музыку.
Вимал Жоши, музыкант сводного военного оркестра вооруженных сил Индии: «Мы играем „Катюшу“. Я знаю, это очень популярная у вас песня. И еще нам очень нравится „Калинка“».
За девять дней фестиваля — десятки выступлений. И не только на Красной площади. Итальянские карабинеры, например, отыграли целый концерт с российским оркестром после всего одной совместной репетиции.
Подробности — в видеоматериале.
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