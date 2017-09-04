Мертвую женщину с перерезанным горлом нашли в ванной московской квартиры

Тело женщины с
колото-резаным ранением обнаружено в ванной комнате квартиры в Войковском районе, возбуждено уголовное дело.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, ночью в полицию поступило сообщение о криках в доме в Старопетровском проезде.
Из сообщения источника: «Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире, в ванной комнате, тело женщины 1985 года рождения с колото-резаным ранением шеи».
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.
Из сообщения источника: «Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире, в ванной комнате, тело женщины 1985 года рождения с колото-резаным ранением шеи».
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.
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