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  • 04.09, 10:40

    Мертвую женщину с перерезанным горлом нашли в ванной московской квартиры

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    Мертвую женщину с перерезанным горлом нашли в ванной московской квартиры

    Мертвую женщину с перерезанным горлом нашли в ванной московской квартиры

    Тело женщины с колото-резаным ранением обнаружено в ванной комнате квартиры в Войковском районе, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, ночью в полицию поступило сообщение о криках в доме в Старопетровском проезде.

    Из сообщения источника: «Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире, в ванной комнате, тело женщины 1985 года рождения с колото-резаным ранением шеи».

    В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.

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