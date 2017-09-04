Из-за смертельного ДТП затруднено движение на Тверской улице в Москве

На Тверской улице в Москве затруднено движение транспорта по направлению в область
из-за серьезного ДТП.
Об осложнении ситуации на центральных дорогах Москвы после аварии, в которой погиб водитель легковушки, сообщил столичный департамент транспорта, передает ТАСС.
Департамент транспорта: «На Тверской улице затруднено движение по направлению в область из-за дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту №101. Объехать данный участок возможно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская».
Уточняется также, что число пострадавших в аварии увеличилось до пяти.
Управление ГИБДД: «Пять пассажиров пострадали, погиб водитель Volkswagen».
Ранее сообщалось, что на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова столкнулись автобус и легковушка. Жертвой ДТП стал водитель легковой машины, еще трое получили травмы.
Департамент транспорта: «На Тверской улице затруднено движение по направлению в область из-за дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту №101. Объехать данный участок возможно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская».
Уточняется также, что число пострадавших в аварии увеличилось до пяти.
Управление ГИБДД: «Пять пассажиров пострадали, погиб водитель Volkswagen».
Ранее сообщалось, что на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова столкнулись автобус и легковушка. Жертвой ДТП стал водитель легковой машины, еще трое получили травмы.
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