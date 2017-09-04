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  • 04.09, 10:40

    Из-за смертельного ДТП затруднено движение на Тверской улице в Москве

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    Из-за смертельного ДТП затруднено движение на Тверской улице в Москве

    <nobr>Из-за</nobr> смертельного ДТП затруднено движение на Тверской улице в Москве

    На Тверской улице в Москве затруднено движение транспорта по направлению в область из-за серьезного ДТП.

    Об осложнении ситуации на центральных дорогах Москвы после аварии, в которой погиб водитель легковушки, сообщил столичный департамент транспорта, передает ТАСС.

    Департамент транспорта: «На Тверской улице затруднено движение по направлению в область из-за дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту №101. Объехать данный участок возможно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская».

    Уточняется также, что число пострадавших в аварии увеличилось до пяти.

    Управление ГИБДД: «Пять пассажиров пострадали, погиб водитель Volkswagen».

    Ранее сообщалось, что на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова столкнулись автобус и легковушка. Жертвой ДТП стал водитель легковой машины, еще трое получили травмы.

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