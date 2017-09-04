Боевик ИГ пытался завербовать журналиста BBC для совершения теракта

Сотрудник BBC рассказал, как его пытался завербовать экстремист из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».
Журналист переписывался с боевиком ИГ в Twitter, скрыв род своей деятельности. Представитель СМИ готовил материал об экстремистских группировках.
Как сообщает The Guardian, злоумышленник склонял журналиста к совершению нападения около Лондонского моста в одиночку или с группой сообщников. Газета отмечает, что эти события произошли за год до того, как был совершен теракт.
В начале июня трое террористов на фургоне наехали на пешеходов в районе Лондонского моста. Доехав до рынка Боро, они выскочили из салона и набросились на людей с ножами. В результате атаки погибли восемь человек, около 50 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.
Как сообщает The Guardian, злоумышленник склонял журналиста к совершению нападения около Лондонского моста в одиночку или с группой сообщников. Газета отмечает, что эти события произошли за год до того, как был совершен теракт.
В начале июня трое террористов на фургоне наехали на пешеходов в районе Лондонского моста. Доехав до рынка Боро, они выскочили из салона и набросились на людей с ножами. В результате атаки погибли восемь человек, около 50 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.
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