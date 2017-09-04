Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

Российские военные привезли в сирийскую провинцию Хомс новую партию гуманитарной помощи. На этот раз представители Центра по примирению враждующих сторон доставили несколько тонн продуктов в город Эль-Кусайр .

Этот населенный пункт выбрали не случайно. Как пояснили в Минобороны, он находится на границе зоны деэскалации. Сам город, а также многие села в этом районе долгое время находились под контролем боевиков.



Помогли не только продуктами. Российские военные врачи провели оперативный медосмотр нескольких десятков местных жителей.