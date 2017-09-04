Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

Российские военные привезли в сирийскую провинцию Хомс новую партию гуманитарной помощи. На этот раз представители Центра по примирению враждующих сторон доставили несколько тонн продуктов в город
Эль-Кусайр.
Этот населенный пункт выбрали не случайно. Как пояснили в Минобороны, он находится на границе зоны деэскалации. Сам город, а также многие села в этом районе долгое время находились под контролем боевиков.
Помогли не только продуктами. Российские военные врачи провели оперативный медосмотр нескольких десятков местных жителей.
Помогли не только продуктами. Российские военные врачи провели оперативный медосмотр нескольких десятков местных жителей.
Комментарии