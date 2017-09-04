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  • 04.09, 07:38
    Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс. Сирия, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

    Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

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    Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

    Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

    Российские военные доставили продукты в сирийскую провинцию Хомс

      Российские военные привезли в сирийскую провинцию Хомс новую партию гуманитарной помощи. На этот раз представители Центра по примирению враждующих сторон доставили несколько тонн продуктов в город Эль-Кусайр.

      Этот населенный пункт выбрали не случайно. Как пояснили в Минобороны, он находится на границе зоны деэскалации. Сам город, а также многие села в этом районе долгое время находились под контролем боевиков.

      Помогли не только продуктами. Российские военные врачи провели оперативный медосмотр нескольких десятков местных жителей.

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