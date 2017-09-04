В Хабаровске металлическая горка убила ребенка

Хабаровские следователи ищут виновных в смерти
8-летнего мальчика, который скончался после того, как во дворе дома на него упала детская горка.
Несчастный случай произошел 2 сентября на детской площадке во дворе дома 58 по улице Руднева. На мальчика упала металлическая горка.
Ребенок скончался от полученных травм больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека», сообщает СУ СК по Хабаровской области.
Ребенок скончался от полученных травм больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека», сообщает СУ СК по Хабаровской области.
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