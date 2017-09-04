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  • 04.09, 06:07

    Лидеры стран БРИКС проводят переговоры на саммите в Китае

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    Лидеры стран БРИКС проводят переговоры на саммите в Китае

    Лидеры стран БРИКС проводят переговоры на саммите в Китае

    Лидеры стран БРИКС проводят переговоры на саммите в Китае
  • Фото Associated Press © 2017

    • Саммит БРИКС стартовал в китайском Сямэне. Лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР собрались на первое пленарное заседание в узком составе.

    Перед началом переговоров главы государств и правительств сфотографировались для общего снимка. Затем они прошли в зал заседаний.


    С российской стороны во встрече принимают участие, помимо президента Владимира Путина, глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, глава минэкономразвития Максим Орешкин, замминистра финансов Алексей Моисеев, замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что главными темами обсуждения будут ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие, передает ТАСС.

    Позднее лидеры стран БРИКС продолжат обсуждение, но уже в расширенном составе.

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