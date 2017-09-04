Аргентинский регбист умер после удара в грудь на матче

В Аргентине регбист клуба Berazategui скончался от сердечного приступа после проведенного против него силового приема.
Инцидент произошел на матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины. Игрок другой команды нанес 20-летнему Гонсало Кастро сильный удар в грудь.
Спортсмену стало плохо, его заменили. Врач начал оказывать регбисту первую помощь, но когда у Кастро пошли судороги, его решили отправить в больницу.
Скорая долго не ехала, и поэтому Кастро повезли на обычном автомобиле. По дороге он скончался, передает ТАСС.
Спортсмену стало плохо, его заменили. Врач начал оказывать регбисту первую помощь, но когда у Кастро пошли судороги, его решили отправить в больницу.
Скорая долго не ехала, и поэтому Кастро повезли на обычном автомобиле. По дороге он скончался, передает ТАСС.
El comunicado de Berazategui RC por la muerte del rugbier Gonzalo Castrohttps://t.co/6SYAUDYye5 pic.twitter.com/b3B1Hp4G4o— TodaPasion (@TodaPasion) 3 сентября 2017 г.
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