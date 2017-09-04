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  • 04.09, 06:07

    Аргентинский регбист умер после удара в грудь на матче

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    • Фото: Berazategui Rugby Club /facebook.com
    Аргентинский регбист умер после удара в грудь на матче

    Аргентинский регбист умер после удара в грудь на матче

    Аргентинский регбист умер после удара в грудь на матче
  • Фото: Berazategui Rugby Club /facebook.com

    • В Аргентине регбист клуба Berazategui скончался от сердечного приступа после проведенного против него силового приема.

    Инцидент произошел на матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины. Игрок другой команды нанес 20-летнему Гонсало Кастро сильный удар в грудь.

    Спортсмену стало плохо, его заменили. Врач начал оказывать регбисту первую помощь, но когда у Кастро пошли судороги, его решили отправить в больницу.

    Скорая долго не ехала, и поэтому Кастро повезли на обычном автомобиле. По дороге он скончался, передает ТАСС.

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