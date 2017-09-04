Режим ЧС объявлен в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округе
Лос-Анджелес из-за сильных природных пожаров.
Свое решение губернатор объяснил стремительным распространением огня и угрозой для тысяч домовладений. Он сообщил также, что стихия привела к закрытию автомагистралей и местных дорог.
По последним данным, в тушении огня задействованы более тысячи пожарных, передает РИА Новости.
Как сообщалось, сильный пожар бушует на площади не менее 20 кв. км. Огонь угрожает ряду районов Лос-Анджелеса и пригородам. Эвакуированы сотни человек.
По последним данным, в тушении огня задействованы более тысячи пожарных, передает РИА Новости.
Как сообщалось, сильный пожар бушует на площади не менее 20 кв. км. Огонь угрожает ряду районов Лос-Анджелеса и пригородам. Эвакуированы сотни человек.
Комментарии