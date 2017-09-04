Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 06:07

    Режим ЧС объявлен в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров

    комментировать
    Режим ЧС объявлен в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> <nobr>из-за</nobr> лесных пожаров

    Режим ЧС объявлен в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров

    Режим ЧС объявлен в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> <nobr>из-за</nobr> лесных пожаров
  • Фото Associated Press © 2017

    • Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес из-за сильных природных пожаров.

    Свое решение губернатор объяснил стремительным распространением огня и угрозой для тысяч домовладений. Он сообщил также, что стихия привела к закрытию автомагистралей и местных дорог.

    По последним данным, в тушении огня задействованы более тысячи пожарных, передает РИА Новости.

    Как сообщалось, сильный пожар бушует на площади не менее 20 кв. км. Огонь угрожает ряду районов Лос-Анджелеса и пригородам. Эвакуированы сотни человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru