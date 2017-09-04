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  • 04.09, 04:37

    Мощный циклон с ветром и дождями обрушился на юг Камчатки

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    Мощный циклон с ветром и дождями обрушился на юг Камчатки

    Мощный циклон с ветром и дождями обрушился на юг Камчатки

    Юг Камчатского края подвергся атаке мощного циклона, в который трансформировался тропический шторм «Санву».

    В Усть-Большерецком и Елизовском районе уже идет ливень, скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Наиболее сильный удар стихии ожидается во второй половине дня — ветер достигнет ураганной силы, ожидается сильный дождь, сообщает ТАСС.

    Все оперативные службы на Камчатке приведены в повышенную готовность. Пока происшествий, связанных с похождением циклона, не зафиксировано.

    В повышенную готовность переведены коммунальные службы и службы жизнеобеспечения Петропавловска-Камчатского. МЧС советует жителям региона не покидать свои населенные пункты.

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