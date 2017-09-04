Пьяного дальнобойщика из России задержали с погоней в Австрии

Полиция Австрии задержала пьяного водителя фуры из России.
Инцидент произошел в субботу вечером близ города Ансфельден в земле Верхняя Австрия. Дальнобойщик выехал со стоянки, не заметив искусственного заграждения из булыжников. Он поехал в сторону Зальцбурга, волоча за собой один из крупных камней, что сильно тормозило машину.
Грузовик ехал с очень медленной скоростью, к тому же водитель не включил фары. О поведении автомобилиста в полицию сообщили другие участники движения.
Полицейские пустились за фурой в погоню и попытались остановить ее, подставив патрульную машину. Однако водитель грузовика не остановился и протаранил ее. Остановить лихача удалось лишь через 24 километра.
Когда полицейские открыли дверь кабины, 25-летний водитель выпал оттуда на асфальт. Мужчина был госпитализирован с травмами, передает РИА Новости.
Грузовик ехал с очень медленной скоростью, к тому же водитель не включил фары. О поведении автомобилиста в полицию сообщили другие участники движения.
Полицейские пустились за фурой в погоню и попытались остановить ее, подставив патрульную машину. Однако водитель грузовика не остановился и протаранил ее. Остановить лихача удалось лишь через 24 километра.
Когда полицейские открыли дверь кабины, 25-летний водитель выпал оттуда на асфальт. Мужчина был госпитализирован с травмами, передает РИА Новости.
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