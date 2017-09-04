Михайлов назван самым ценным игроком ЧЕ по волейболу

В Кракове победой российских волейболистов завершился чемпионат Европы. По его итогам названа символическая сборная.
Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной России Максим Михайлов. В символическую сборную из россиян также вошли связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков, сообщает ТАСС.
Также в символическую сборную попали три немецких игрока — доигровщик Денис Калиберда, блокирующий Маркус Бёме и диагональный Георг Грозер, а также блокирующий сербов Гречко Лисинац и либеро Луи Стейр из Бельгии.
Напомним, в финале россияне со счетом 3:2 обыграли немцев.
Также в символическую сборную попали три немецких игрока — доигровщик Денис Калиберда, блокирующий Маркус Бёме и диагональный Георг Грозер, а также блокирующий сербов Гречко Лисинац и либеро Луи Стейр из Бельгии.
Напомним, в финале россияне со счетом 3:2 обыграли немцев.
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