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  • 04.09, 03:07

    Михайлов назван самым ценным игроком ЧЕ по волейболу

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    Михайлов назван самым ценным игроком ЧЕ по волейболу

    Михайлов назван самым ценным игроком ЧЕ по волейболу

    В Кракове победой российских волейболистов завершился чемпионат Европы. По его итогам названа символическая сборная.

    Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной России Максим Михайлов. В символическую сборную из россиян также вошли связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков, сообщает ТАСС.

    Также в символическую сборную попали три немецких игрока — доигровщик Денис Калиберда, блокирующий Маркус Бёме и диагональный Георг Грозер, а также блокирующий сербов Гречко Лисинац и либеро Луи Стейр из Бельгии.

    Напомним, в финале россияне со счетом 3:2 обыграли немцев.

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