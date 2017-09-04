Российские волейболисты взяли золото чемпионата Европы

В финале российская сборная взяла верх над немцами со счетом 3:2. Счет по партиям — 25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13.Бронза у команды Сербии, которая в матче за третье место выиграла у бельгийцев.Российская сборная во второй раз в своей истории выиграла ЧЕ. Впервые это произошло в 2013 году.