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  • 04.09, 01:36

    Российские волейболисты взяли золото чемпионата Европы

    1 комментарий
    • Фото: Volleyball /vk.com
    Российские волейболисты взяли золото чемпионата Европы

    Российские волейболисты взяли золото чемпионата Европы

    Российские волейболисты взяли золото чемпионата Европы
  • Фото: Volleyball /vk.com

    • Мужская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы в Польше.

    В финале российская сборная взяла верх над немцами со счетом 3:2. Счет по партиям — 25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13.

    Бронза у команды Сербии, которая в матче за третье место выиграла у бельгийцев.


    Российская сборная во второй раз в своей истории выиграла ЧЕ. Впервые это произошло в 2013 году.

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