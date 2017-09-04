Российские волейболисты взяли золото чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы в Польше.
В финале российская сборная взяла верх над немцами со счетом 3:2. Счет по партиям — 25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13.
Бронза у команды Сербии, которая в матче за третье место выиграла у бельгийцев.
Российская сборная во второй раз в своей истории выиграла ЧЕ. Впервые это произошло в 2013 году.
Бронза у команды Сербии, которая в матче за третье место выиграла у бельгийцев.
Russia crowned #EuroVolleyM champion after defeating Germany in a tie-break! pic.twitter.com/93zxYxCsVQ— EuroVolley (@CEVEuroVolley) 3 сентября 2017 г.
Российская сборная во второй раз в своей истории выиграла ЧЕ. Впервые это произошло в 2013 году.
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