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  • 04.09, 01:35

    Шарапова проиграла в 1/8 финала US Open

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    Шарапова проиграла в 1/8 финала US Open

    Шарапова проиграла в 1/8 финала US Open

    Шарапова проиграла в 1/8 финала US Open
  • Фото Reuters © 2017

    • Российская теннисистка Мария Шарапова покидает открытый чемпионат США.

    В 1/8 финала Шарапова уступила Анастасии Севастовой. Счет — 5:7, 6:4, 6:2 в пользу представительницы Латвии.

    Напомним, россиянка получила wild card от организаторов турнира. Севастова — 17-я ракетка мира.


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