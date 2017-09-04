Шарапова проиграла в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова покидает открытый чемпионат США.
В 1/8 финала Шарапова уступила Анастасии Севастовой. Счет — 5:7, 6:4, 6:2 в пользу представительницы Латвии.
Напомним, россиянка получила wild card от организаторов турнира. Севастова — 17-я ракетка мира.
Напомним, россиянка получила wild card от организаторов турнира. Севастова — 17-я ракетка мира.
No.16 Anastasija Sevastova sends off Maria Sharapova 5–7, 6–4, 6–2 to return to the US Open QFs 🇱🇻 https://t.co/BkelWHZgVj #usopen pic.twitter.com/eD6jR4sjDu— US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2017 г.
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