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  • 04.09, 01:35

    В Туле мужчина застрелил жену и покончил с собой

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    В Туле мужчина застрелил жену и покончил с собой

    В Туле мужчина застрелил жену и покончил с собой

    В Туле бойцы Росгвардии взяли штурмом квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина. Оказалось, что хозяин сначала застрелил свою жену, а спустя некоторое время покончил с собой.

    Сообщение о стрельбе на улице Максимовского в Зареченском районе Тулы поступило около 15:30. На место выехали наряд полиции и бойцы СОБРа Росгвардии.

    У квартиры было обнаружено тело 59-летней женщины. Когда стражам порядка удалось попасть внутрь, они нашли мертвым 64-летнего хозяина.

    Стрелявший оказался владельцем охотничьего гладкоствольного ружья, у него было разрешение на хранение оружия, передает «Интерфакс».

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