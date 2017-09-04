В Туле мужчина застрелил жену и покончил с собой

В Туле бойцы Росгвардии взяли штурмом квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина. Оказалось, что хозяин сначала застрелил свою жену, а спустя некоторое время покончил с собой.
Сообщение о стрельбе на улице Максимовского в Зареченском районе Тулы поступило около 15:30. На место выехали наряд полиции и бойцы СОБРа Росгвардии.
У квартиры было обнаружено тело 59-летней женщины. Когда стражам порядка удалось попасть внутрь, они нашли мертвым 64-летнего хозяина.
Стрелявший оказался владельцем охотничьего гладкоствольного ружья, у него было разрешение на хранение оружия, передает «Интерфакс».
У квартиры было обнаружено тело 59-летней женщины. Когда стражам порядка удалось попасть внутрь, они нашли мертвым 64-летнего хозяина.
Стрелявший оказался владельцем охотничьего гладкоствольного ружья, у него было разрешение на хранение оружия, передает «Интерфакс».
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