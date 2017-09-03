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  • 04.09, 00:05

    Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

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    Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

    Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для Турции нет сейчас места в составе ЕС.

    Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела».

    Такое мнение она высказала во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ, социал-демократом Мартином Шульцем. По словам канцлера, «Турция умопомрачительно удаляется от Европы», передает ТАСС.

    Канцлер также заявила, что Германия может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений с помощью экономических санкций. При этом Меркель не намерена разрывать дипломатические отношения с Анкарой.

    Отношения Германии и Турции переживают кризис, в том числе из-за задержаний немецких граждан. Речь идет прежде всего о журналисте Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. Многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в 2016 году.

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