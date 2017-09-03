Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для Турции нет сейчас места в составе ЕС.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела».
Такое мнение она высказала во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ, социал-демократом Мартином Шульцем. По словам канцлера, «Турция умопомрачительно удаляется от Европы», передает ТАСС.
Канцлер также заявила, что Германия может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений с помощью экономических санкций. При этом Меркель не намерена разрывать дипломатические отношения с Анкарой.
Отношения Германии и Турции переживают кризис, в том числе из-за задержаний немецких граждан. Речь идет прежде всего о журналисте Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. Многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в 2016 году.
Такое мнение она высказала во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ, социал-демократом Мартином Шульцем. По словам канцлера, «Турция умопомрачительно удаляется от Европы», передает ТАСС.
Канцлер также заявила, что Германия может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений с помощью экономических санкций. При этом Меркель не намерена разрывать дипломатические отношения с Анкарой.
Отношения Германии и Турции переживают кризис, в том числе из-за задержаний немецких граждан. Речь идет прежде всего о журналисте Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. Многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в 2016 году.
Комментарии