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  • 04.09, 00:05

    Пилот выбросился из вертолета на авиашоу в Бельгии

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    Пилот выбросился из вертолета на авиашоу в Бельгии

    Пилот выбросился из вертолета на авиашоу в Бельгии

    В Бельгии изучают обстоятельства инцидента с пилотом военного вертолета: мужчина выпал из машины во время полета, его судьба до сих по не известна.

    Инцидент произошел, когда вертолет Agusta A-109 возвращался с демонстрационных полетов десантирования парашютистов на «дне открытых дверей» в военном гарнизоне под Льежем. Один из пилотов выпал на высоте несколько сотен метров, парашюта у него не было. Второй пилот успешно посадил машину.

    В поисках пилота заняты значительные силы — полиция, полицейский вертолет, водолазы. Однако пока операция не принесла результатов.

    По данным местных СМИ, приоритетной является версия самоубийства. Якобы опытный авиатор тяжело переживал свое расставание с женой. У него осталась маленькая дочь, передает «Интерфакс».

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