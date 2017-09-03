Пилот выбросился из вертолета на авиашоу в Бельгии

В Бельгии изучают обстоятельства инцидента с пилотом военного вертолета: мужчина выпал из машины во время полета, его судьба до сих по не известна.
Инцидент произошел, когда вертолет Agusta A-109 возвращался с демонстрационных полетов десантирования парашютистов на «дне открытых дверей» в военном гарнизоне под Льежем. Один из пилотов выпал на высоте несколько сотен метров, парашюта у него не было. Второй пилот успешно посадил машину.
В поисках пилота заняты значительные силы — полиция, полицейский вертолет, водолазы. Однако пока операция не принесла результатов.
По данным местных СМИ, приоритетной является версия самоубийства. Якобы опытный авиатор тяжело переживал свое расставание с женой. У него осталась маленькая дочь, передает «Интерфакс».
В поисках пилота заняты значительные силы — полиция, полицейский вертолет, водолазы. Однако пока операция не принесла результатов.
По данным местных СМИ, приоритетной является версия самоубийства. Якобы опытный авиатор тяжело переживал свое расставание с женой. У него осталась маленькая дочь, передает «Интерфакс».
Accident lors de la journée portes ouvertes du 4e Bataillon de Génie à Amay https://t.co/lyNRJwbnTL— Belgian Defence (@BelgiumDefence) 3 сентября 2017 г.
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