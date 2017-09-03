Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 22:35
    Мотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле. ДТП, мотоциклы и мопеды, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле

    Мотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле

    комментировать
    Мотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле

    Мотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле

    Мотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле

      На автомотопробеге в Ярославле мотоциклист потерял управление и сбил ограждение, за которым находились зрители.

      Как сообщает Следственный комитет России, в результате произошедшего пострадала девочка 2005 года рождения. Сам мотоциклист также получил травмы.

      По факту инцидента СКР начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает «Интерфакс».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru