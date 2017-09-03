Мотоциклист въехал в толпу зрителей в Ярославле

На автомотопробеге в Ярославле мотоциклист потерял управление и сбил ограждение, за которым находились зрители.
Как сообщает Следственный комитет России, в результате произошедшего пострадала девочка 2005 года рождения. Сам мотоциклист также получил травмы.
По факту инцидента СКР начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает «Интерфакс».
По факту инцидента СКР начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает «Интерфакс».
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