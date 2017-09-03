Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с испытанием водородной бомбы КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник соберется на заседание, которое будет посвящено очередному ядерному испытанию Северной Кореи.
Представительство США при ООН сообщило, что заседание Совбеза назначено на 4 сентября. Оно начнется в 10:00 по местному времени (17:00 по Москве), передает ТАСС. Заседание будет посвящено успешному испытанию КНДР водородного заряда, который может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
Генсек ООН ранее осудил действия Северной Кореи и призвал власти страны оставить ядерные испытания, которые дестабилизируют ситуацию с безопасностью в регионе.
Напомним, КНДР официально объявила сегодня об очередном успешном ядерном испытании. В Москве выразили глубокую озабоченность в связи с действиями Пхеньяна и призвали все заинтересованные этой проблемой стороны возобновить диалог.
Генсек ООН ранее осудил действия Северной Кореи и призвал власти страны оставить ядерные испытания, которые дестабилизируют ситуацию с безопасностью в регионе.
Напомним, КНДР официально объявила сегодня об очередном успешном ядерном испытании. В Москве выразили глубокую озабоченность в связи с действиями Пхеньяна и призвали все заинтересованные этой проблемой стороны возобновить диалог.
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