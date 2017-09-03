Спасатели расчистили русло реки Баксан после схода селя в Приэльбрусье

Спасатели-пиротехники провели 11 подрывов и расчистили русло реки Баксан после схода селя в Приэльбрусье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Из сообщения МЧС: «Всего к настоящему моменту произведено 11 подрывов, израсходовано 750 кг взрывчатки».
Сотрудник пресс-службы также сообщил, что удалось расчистить русло реки Баксан, которое ранее изменило направление из-за мусора, передает ТАСС.
Кроме этого, в шести населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в которых проживают более 5,6 тыс. человек, ведутся работы по восстановлению газоснабжения и дорожного полотна.
В районе схода селя продолжаются поиски двух человек. В рамках операции обследовано 129 км береговой линии Баксана.
Сель сошел в Приэльбрусье в ночь на пятницу, разрушив несколько участков единственной дороги, ведущей к базам отдыха. Из-за этого туристов и местных жителей пришлось эвакуировать вертолетами. Всего было вывезено более 500 человек.
Сотрудник пресс-службы также сообщил, что удалось расчистить русло реки Баксан, которое ранее изменило направление из-за мусора, передает ТАСС.
Кроме этого, в шести населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в которых проживают более 5,6 тыс. человек, ведутся работы по восстановлению газоснабжения и дорожного полотна.
В районе схода селя продолжаются поиски двух человек. В рамках операции обследовано 129 км береговой линии Баксана.
Сель сошел в Приэльбрусье в ночь на пятницу, разрушив несколько участков единственной дороги, ведущей к базам отдыха. Из-за этого туристов и местных жителей пришлось эвакуировать вертолетами. Всего было вывезено более 500 человек.
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