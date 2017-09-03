Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 22:35

    Спасатели расчистили русло реки Баксан после схода селя в Приэльбрусье

    комментировать

    Спасатели расчистили русло реки Баксан после схода селя в Приэльбрусье

    Спасатели расчистили русло реки Баксан после схода селя в Приэльбрусье

    Спасатели-пиротехники провели 11 подрывов и расчистили русло реки Баксан после схода селя в Приэльбрусье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Из сообщения МЧС: «Всего к настоящему моменту произведено 11 подрывов, израсходовано 750 кг взрывчатки».

    Сотрудник пресс-службы также сообщил, что удалось расчистить русло реки Баксан, которое ранее изменило направление из-за мусора, передает ТАСС.

    Кроме этого, в шести населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в которых проживают более 5,6 тыс. человек, ведутся работы по восстановлению газоснабжения и дорожного полотна.

    В районе схода селя продолжаются поиски двух человек. В рамках операции обследовано 129 км береговой линии Баксана.

    смотретьВ КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу
    В КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу
    Сель сошел в Приэльбрусье в ночь на пятницу, разрушив несколько участков единственной дороги, ведущей к базам отдыха. Из-за этого туристов и местных жителей пришлось эвакуировать вертолетами. Всего было вывезено более 500 человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru