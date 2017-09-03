Высокие технологии и новая инфраструктура: бизнесмены рассказали о планах развития Севастополя

Весь прошедший месяц Владимир Путин вручал губернаторам зеленые папки с жалобами жителей, полученными в ходе прямой линии. Такую же папку получил и глава Севастополя. Не секрет, что последние 20 лет украинские власти в город мало что вкладывали и мало что модернизировали. Но Путин обещал проверить, как и в каждом российском регионе, насколько власть слышит жителей.

Спустя три года после воссоединения с Россией городу-герою Крымской весны предстоит, что называется, «засучить рукава».



Дмитрий Овсянников, и. о. губернатора Севастополя: «То, что мы будем делать в ближайшие 5–12 лет, в целом — это наведение порядка».



До назначения в Севастополь Дмитрий Овсянников был замминистра промышленности, среди прочего занимался и включением в российскую экономику местных предприятий, точнее, того, что от них осталось.



«Севастопольский морской завод» — ровесник и символ Севастополя. Когда-то он являлся крупнейшим центром судостроения — делали плавучие краны для стран советского блока. На предприятии трудились 16 тысяч работников, за годы «незалежности» осталось менее 200, в основном — охранники.



Последним владельцем были структуры Порошенко, как здесь шутят, из всех инвестиций в завод — два ведра синей и желтой краски. Это цвета украинского флага, в которые перекрасили подъемные краны. Тонны станков были разрезаны и проданы на металл.



У приборостроителей собственная гордость — передовая разработка, цифровые фильтры для комплексов спецсвязи.



Владимир Калюжный, «Уранис-Радиосистемы»: «В мире их две компании делают — американцы и наша. Мы и по параметрам не хуже, а кое-где лучше, а по цене — вдвое меньше».



Высокие технологии — будущее Севастополя, убежден предприниматель Алексей Чалый. По его инициативе здесь и в Калининграде запускают пилотный проект EnergyNET — умные электросети, которые призваны сберегать и удешевлять энергию.



Что касается развития инфраструктуры, то власти запускают в этом году масштабное обустройство дорог и домов, стоящих без ремонта уже четверть века.



Подробности — в видеоматериале.