Генсек ООН осудил ядерное испытание КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Северной Кореи остановить испытания ядерного оружия.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик опубликовал заявление, в котором приводятся комментарии Гутерреша об очередных ядерных испытаниях КНДР. Генсек ООН осудил действия Пхеньяна, передает РИА Новости.
Из заявления Стефана Дюжаррика: «Генеральный секретарь осуждает подземное испытание, о котором объявила КНДР».
По словам генерального секретаря ООН, КНДР — единственная страна, которая нарушает принятые нормы по испытаниям ядерного оружия. Как он отметил, подобные действия серьезно дестабилизируют ситуацию с безопасностью в регионе.
Из заявления Стефана Дюжаррика: «Генеральный секретарь вновь повторил призыв к руководству КНДР остановить подобные действия и полностью выполнять международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН».
Гутерреш отметил, что испытания КНДР подрывают международные усилия по нераспространению оружия.
Напомним, сегодня Пхеньян официально объявил об успешном испытании водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В МИД РФ осудили действия КНДР и призвали все заинтересованные стороны вернуться к диалогу. Президент США между тем назвал КНДР неуправляемой страной и прокомментировал возможность атаки на Пхеньян.
Из заявления Стефана Дюжаррика: «Генеральный секретарь осуждает подземное испытание, о котором объявила КНДР».
По словам генерального секретаря ООН, КНДР — единственная страна, которая нарушает принятые нормы по испытаниям ядерного оружия. Как он отметил, подобные действия серьезно дестабилизируют ситуацию с безопасностью в регионе.
Из заявления Стефана Дюжаррика: «Генеральный секретарь вновь повторил призыв к руководству КНДР остановить подобные действия и полностью выполнять международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН».
Гутерреш отметил, что испытания КНДР подрывают международные усилия по нераспространению оружия.
Напомним, сегодня Пхеньян официально объявил об успешном испытании водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В МИД РФ осудили действия КНДР и призвали все заинтересованные стороны вернуться к диалогу. Президент США между тем назвал КНДР неуправляемой страной и прокомментировал возможность атаки на Пхеньян.
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