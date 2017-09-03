Упавшего в колодец ребенка откопали экскаваторами в Китае

Китайского ребенка, упавшего в колодец глубиной 45,7 метра, откапывали при помощи экскаваторов на протяжении 10 часов.
Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Сиань, расположенном в провинции Шэнси. Ребенок возрастом 1 год и 8 месяцев провалился под землю во время прогулки с бабушкой и дедушкой.
Во время спасательной операции внутрь приходилось закачивать кислород с помощью помпы, иначе ребенок мог задохнуться. Также внутрь передавали воду и еду. Применение тяжелой техники потребовалось, так как диаметр отверстия колодца составляет всего 30 см.
Во время спасательной операции внутрь приходилось закачивать кислород с помощью помпы, иначе ребенок мог задохнуться. Также внутрь передавали воду и еду. Применение тяжелой техники потребовалось, так как диаметр отверстия колодца составляет всего 30 см.
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