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  • 03.09, 22:35

    Упавшего в колодец ребенка откопали экскаваторами в Китае

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    Упавшего в колодец ребенка откопали экскаваторами в Китае

    Упавшего в колодец ребенка откопали экскаваторами в Китае

    Упавшего в колодец ребенка откопали экскаваторами в Китае

    Китайского ребенка, упавшего в колодец глубиной 45,7 метра, откапывали при помощи экскаваторов на протяжении 10 часов.

    Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Сиань, расположенном в провинции Шэнси. Ребенок возрастом 1 год и 8 месяцев провалился под землю во время прогулки с бабушкой и дедушкой.

    Во время спасательной операции внутрь приходилось закачивать кислород с помощью помпы, иначе ребенок мог задохнуться. Также внутрь передавали воду и еду. Применение тяжелой техники потребовалось, так как диаметр отверстия колодца составляет всего 30 см.

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