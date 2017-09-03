Водитель «Газели» заблокировал детскую скорую в Петербурге

Во дворе дома в Северной столице вспыхнул конфликт
из-за водителя грузовой «Газели», который перекрыл проезд машине медиков.
Мужчина за рулем грузовой «Газели» заблокировал детскую скорую во дворе в Санкт-Петербурге. На помощь водителю машины медков пришли местные жители. Автомобилист вступил в перепалку вместо того, чтобы отъехать в сторону.
В результате конфликт накалился. Водитель скорой просил оппонента отъехать, объясняя, что скоро из дома вынесут больного ребенка и ему нужно будет ехать. Но не все были так сдержаны в споре. Одна из участниц переговоров плюнула в водителя «Газели», в ответ тот пообещал разбить ей лицо.
В итоге совместными усилиями группе людей удалось убедить мужчину отогнать «Газель», объяснив ему, что приоритет в этой ситуации у медицинского автомобиля, пишет сайт «Комсомольской правды».
Проблемой с блокированием скорых в этом году занялись на уровне правительства. В июне текущего года была одобрены поправки и Административный и Уголовный кодексы, которые ужесточают наказание для водителей, препятствующих проезду медицинских автомобилей.
В результате конфликт накалился. Водитель скорой просил оппонента отъехать, объясняя, что скоро из дома вынесут больного ребенка и ему нужно будет ехать. Но не все были так сдержаны в споре. Одна из участниц переговоров плюнула в водителя «Газели», в ответ тот пообещал разбить ей лицо.
В итоге совместными усилиями группе людей удалось убедить мужчину отогнать «Газель», объяснив ему, что приоритет в этой ситуации у медицинского автомобиля, пишет сайт «Комсомольской правды».
Проблемой с блокированием скорых в этом году занялись на уровне правительства. В июне текущего года была одобрены поправки и Административный и Уголовный кодексы, которые ужесточают наказание для водителей, препятствующих проезду медицинских автомобилей.
Комментарии