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  • 03.09, 21:05

    Водитель «Газели» заблокировал детскую скорую в Петербурге

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    Водитель «Газели» заблокировал детскую скорую в Петербурге

    Водитель «Газели» заблокировал детскую скорую в Петербурге

    Во дворе дома в Северной столице вспыхнул конфликт из-за водителя грузовой «Газели», который перекрыл проезд машине медиков.

    Мужчина за рулем грузовой «Газели» заблокировал детскую скорую во дворе в Санкт-Петербурге. На помощь водителю машины медков пришли местные жители. Автомобилист вступил в перепалку вместо того, чтобы отъехать в сторону.

    В результате конфликт накалился. Водитель скорой просил оппонента отъехать, объясняя, что скоро из дома вынесут больного ребенка и ему нужно будет ехать. Но не все были так сдержаны в споре. Одна из участниц переговоров плюнула в водителя «Газели», в ответ тот пообещал разбить ей лицо.

    В итоге совместными усилиями группе людей удалось убедить мужчину отогнать «Газель», объяснив ему, что приоритет в этой ситуации у медицинского автомобиля, пишет сайт «Комсомольской правды».

    Проблемой с блокированием скорых в этом году занялись на уровне правительства. В июне текущего года была одобрены поправки и Административный и Уголовный кодексы, которые ужесточают наказание для водителей, препятствующих проезду медицинских автомобилей.

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