Пансионаты смерти: почему дома престарелых стали опасны для жизни

На уходящей неделе в Красноярске при пожаре в частном пансионате погибли трое стариков. Возбуждено уголовное дело. Директора поместили под домашний арест. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Уже известно: дом был арендован и не был приспособлен для проживания инвалидов. Ни о каких мерах безопасности здесь и речи не шло.
Чтобы открыть дом престарелых, не нужно ни лицензий, ни разрешений. Достаточно арендовать жилье, поставить койки и нанять сиделку. Такой бизнес приносит колоссальный доход — около одного миллиона рублей в месяц. И это только в красноярском пансионате, где размещение стоило 30 тысяч рублей в месяц. В пансионатах солиднее — прибыль выше.
Государственные дома престарелых переполнены. Чтобы туда попасть, сегодня стоят в очереди почти 20 тысяч человек. На такой спрос отреагировал и бизнес. В крупных городах стали открываться сотни частных домов престарелых. Но ни врачей, ни младшего медперсонала здесь нет. Потому что по закону — не обязательно.
На минувшей неделе все в том же Красноярском крае началось слушание другого громкого уголовного дела. На скамье подсудимых — руководитель частного дома престарелых «Калина красная». Мужчину обвиняют в гибели 18 постояльцев, которые подозрительно быстро умирали в этом заведении.
Один из потерпевших — Александр Капач в естественные причины смерти своей матери не верит. Он уверяет: буквально за месяц, пока его мать находилась в «Калине красной», женщина продала директору свою двухкомнатную квартиру, а после сделки скончалась. Квартиру якобы перепродали более чем за два миллиона рублей, а бывшую владелицу похоронили на окраине кладбища как безродную за государственный счет.
Чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим проблемам, старики сами осваивают камеры мобильных телефонов и выкладывают видео в Интернет.
Вера Шутова, Армавир: «Я Шутова Вера Михайловна. Живу плохо, нас плохо кормят. Вода да капуста, картошка. Деньги забирают, меня не одевают, я раздетая. Живем как в тюрьме. Помогите нам, нет помощи ни от кого».
Армавирский дом престарелых считается образцово-показательным. Но даже здесь старики жалуются, что вынуждены сами покупать лекарства и оплачивать лечение. Но за все это с них и так удерживают три четверти от общего дохода, включая пенсию и пособия по инвалидности.
Министр труда и социального развития Краснодарского края уверяет: содержание пенсионеров в доме престарелых обходится бюджету около 30 тысяч рублей в месяц на каждого.
По подобным жалобам только в прошлом году прокуратура провела десятки тысяч проверок по всей стране. Выявлено более 100 тысяч нарушений в пансионатах для инвалидов и домах престарелых.
После трагедии в Красноярске в Госдуме заговорили о необходимости регламентировать деятельность частных домов престарелых.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Стеняхина.
Государственные дома престарелых переполнены. Чтобы туда попасть, сегодня стоят в очереди почти 20 тысяч человек. На такой спрос отреагировал и бизнес. В крупных городах стали открываться сотни частных домов престарелых. Но ни врачей, ни младшего медперсонала здесь нет. Потому что по закону — не обязательно.
На минувшей неделе все в том же Красноярском крае началось слушание другого громкого уголовного дела. На скамье подсудимых — руководитель частного дома престарелых «Калина красная». Мужчину обвиняют в гибели 18 постояльцев, которые подозрительно быстро умирали в этом заведении.
Один из потерпевших — Александр Капач в естественные причины смерти своей матери не верит. Он уверяет: буквально за месяц, пока его мать находилась в «Калине красной», женщина продала директору свою двухкомнатную квартиру, а после сделки скончалась. Квартиру якобы перепродали более чем за два миллиона рублей, а бывшую владелицу похоронили на окраине кладбища как безродную за государственный счет.
Чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим проблемам, старики сами осваивают камеры мобильных телефонов и выкладывают видео в Интернет.
Вера Шутова, Армавир: «Я Шутова Вера Михайловна. Живу плохо, нас плохо кормят. Вода да капуста, картошка. Деньги забирают, меня не одевают, я раздетая. Живем как в тюрьме. Помогите нам, нет помощи ни от кого».
Армавирский дом престарелых считается образцово-показательным. Но даже здесь старики жалуются, что вынуждены сами покупать лекарства и оплачивать лечение. Но за все это с них и так удерживают три четверти от общего дохода, включая пенсию и пособия по инвалидности.
Министр труда и социального развития Краснодарского края уверяет: содержание пенсионеров в доме престарелых обходится бюджету около 30 тысяч рублей в месяц на каждого.
По подобным жалобам только в прошлом году прокуратура провела десятки тысяч проверок по всей стране. Выявлено более 100 тысяч нарушений в пансионатах для инвалидов и домах престарелых.
После трагедии в Красноярске в Госдуме заговорили о необходимости регламентировать деятельность частных домов престарелых.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Стеняхина.
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