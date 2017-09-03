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  • 03.09, 21:05

    Песков: ситуация с обысками ведет к деградации отношений РФ и США

    1 комментарий

    Песков: ситуация с обысками ведет к деградации отношений РФ и США

    Песков: ситуация с обысками ведет к деградации отношений РФ и США

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обыски, которые американские власти провели в дипсобственности РФ в субботу.

    Дмитрий Песков заявил, что президент России был незамедлительно проинформирован об обысках ФБР в торговом представительстве РФ в Вашингтоне. Пресс-секретарь главы государства добавил, что эти действия американских властей вызывают глубочайшие сожаления, передает «Интерфакс».

    Дмитрий Песков: «Налицо акт попрания международного права. Идет действительно подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях, это не может не вызывать полнейшего неприятия».

    Песков добавил, что проведенные обыски в торгпредстве РФ в Вашингтоне ведут к дальнейшей деградации отношений РФ и США.

    смотретьЗахарова назвала организаторов «шоу» с обысками в США
    Захарова назвала организаторов «шоу» с обысками в США
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