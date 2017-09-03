Песков: ситуация с обысками ведет к деградации отношений РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обыски, которые американские власти провели в дипсобственности РФ в субботу.
Дмитрий Песков заявил, что президент России был незамедлительно проинформирован об обысках ФБР в торговом представительстве РФ в Вашингтоне. Пресс-секретарь главы государства добавил, что эти действия американских властей вызывают глубочайшие сожаления, передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Налицо акт попрания международного права. Идет действительно подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях, это не может не вызывать полнейшего неприятия».
Песков добавил, что проведенные обыски в торгпредстве РФ в Вашингтоне ведут к дальнейшей деградации отношений РФ и США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью НТВ подробно рассказала о прошедших обысках в дипсобственности США и раскрыла их истинную причину, а также назвала организаторов этого «шоу».
Дмитрий Песков: «Налицо акт попрания международного права. Идет действительно подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях, это не может не вызывать полнейшего неприятия».
Песков добавил, что проведенные обыски в торгпредстве РФ в Вашингтоне ведут к дальнейшей деградации отношений РФ и США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью НТВ подробно рассказала о прошедших обысках в дипсобственности США и раскрыла их истинную причину, а также назвала организаторов этого «шоу».
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