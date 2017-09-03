Дроны-убийцы: к чему приведет практика США по ликвидации неугодных с помощью беспилотников

Явная и неотвратимая угроза: сможет ли Илон Маск остановить программу уничтожения людей джойстиком?

В Пакистане, Афганистане, Йемене и Сомали с 2004 года США нанесли тысячи ударов при помощи дронов. В результате погибли десятки тысяч мирных жителей, в том числе тысячи детей. Лишь в 2013 году Бараку Обаме пришлось официально признать использование беспилотников для ликвидации неугодных. Тогда Обама не сказал ни слова о жертвах среди мирного населения. Также он не упомянул, что лично дает добро на использование таких самолетов не только в зонах боевых действий и без внятного юридического основания. За него это сделал один из последователей разоблачителя Эдварда Сноудена.



Джереми Скейхилл, сооснователь интернет-издания The Intercept, автор книги «Грязные войны»: «Все чиновники, включая сотрудников министерства финансов, — часть этой системы. На секретных совещаниях они решают, кому жить, а кому умирать в мире. Под каждым таким смертным приговором, вынесенным совершенно параллельной юридической системой, стоит подпись президента Соединенных Штатов».



Процедура вынесения смертного приговора не предусматривает ни презумпции невиновности, ни следствия, ни решения суда или права на защиту. Президент США дает 60 дней на выполнение задания по ликвидации. Количество авиаударов при этом не ограничено. Сколько при этом погибнет мирных жителей — не имеет значения.



Ведущие робототехники и инженеры планеты просят сегодня ООН не допустить запуск в серию автономных роботов-убийц. Об опасности предупреждают и создатель Тesla Илон Маск, и физик Стивен Хокинг, и сооснователь Apple Стив Возняк.



Из текста письма: «После разработки смертоносного автономного оружия, вооруженный конфликт может быть масштабирован до невиданных прежде размеров. И гораздо быстрее, чем люди смогут это осознать. Это может стать оружием террора, оружием, которое деспоты и террористы используют против невинного населения».



Прогресс — это не шутка. Среди подписавших обращение — Игорь Кузнецов, российский производитель роботов. Эксперты в технологиях искусственного интеллекта пока не готовы поручиться за безопасность любой автономной системы.



Подробности — в видеоматериале.