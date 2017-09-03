В центре Киева разгромили магазин из-за стертых граффити времен «Евромайдана»

Украинские радикалы разгромили магазин на улице Грушевского в Киеве
из-за того, что со стен здания удалили граффити времен «Евромайдана».
Как сообщает телеканал «112 Украина», у магазина собралась группа агрессивных людей, посчитавших удаление граффити знаком неуважения к событиям «Евромайдана».
Отмечается, что разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. При этом молодые люди не расходятся и поджигают покрышки. Для охраны здания прибыли полицейские.
Во время массовых беспорядков на Майдане в 2014 году на стены магазина были нанесены граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Недавно в украинских СМИ появилась информация, что владельцы магазина удалили эти граффити.
Отмечается, что разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. При этом молодые люди не расходятся и поджигают покрышки. Для охраны здания прибыли полицейские.
Опубликовано Vitaly Chervonenko 3 сентября 2017 г.
Во время массовых беспорядков на Майдане в 2014 году на стены магазина были нанесены граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Недавно в украинских СМИ появилась информация, что владельцы магазина удалили эти граффити.
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