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  • 03.09, 19:34
    В центре Киева разгромили магазин из-за стертых граффити времен «Евромайдана». вандализм, магазины, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Киева разгромили магазин из-за стертых граффити времен «Евромайдана»

    В центре Киева разгромили магазин из-за стертых граффити времен «Евромайдана»

    5 комментариев
    В центре Киева разгромили магазин <nobr>из-за</nobr> стертых граффити времен «Евромайдана»

    В центре Киева разгромили магазин из-за стертых граффити времен «Евромайдана»

    В центре Киева разгромили магазин <nobr>из-за</nobr> стертых граффити времен «Евромайдана»

      Украинские радикалы разгромили магазин на улице Грушевского в Киеве из-за того, что со стен здания удалили граффити времен «Евромайдана».

      Как сообщает телеканал «112 Украина», у магазина собралась группа агрессивных людей, посчитавших удаление граффити знаком неуважения к событиям «Евромайдана».

      Отмечается, что разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. При этом молодые люди не расходятся и поджигают покрышки. Для охраны здания прибыли полицейские.

      Опубликовано Vitaly Chervonenko 3 сентября 2017 г.


      Во время массовых беспорядков на Майдане в 2014 году на стены магазина были нанесены граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Недавно в украинских СМИ появилась информация, что владельцы магазина удалили эти граффити.

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